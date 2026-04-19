Dónde ir el fin de semana largo: el pueblo rural con menú libre y ambiente de campo que enamora

Con el fin de semana largo cada vez más cerca, muchos trabajadores empiezan a planear cómo aprovechar el descanso. Mientras algunos prefieren quedarse en casa, otros optan por hacer una escapada corta dentro del país.

Para quienes buscan desconectar sin irse demasiado lejos, aparece Carlos Keen, un pintoresco pueblo rural fundado en 1879 que, con el paso del tiempo, se transformó en un importante polo gastronómico de la provincia de Buenos Aires .

Aunque es pequeño, ofrece distintas actividades típicas de campo. Una de las más elegidas es disfrutar de sus restaurantes ubicados en antiguas casonas, donde se puede acceder a menús libres con recepción, parrilla completa, pastas caseras y merienda.

Otra opción es recorrer el centro cultural El Granero, ubicado en la vieja estación de tren, que suele albergar exposiciones y ferias artesanales durante los fines de semana.

Cuánto cuesta comer en Carlos Keen

En cuanto a precios, varían según el restaurante y el tipo de experiencia. Un día de campo o almuerzo libre puede costar entre $26.000 y $38.000 por persona. También hay alternativas más económicas a la carta, con opciones que rondan los $28.000 incluyendo bebida y postre. Para quienes buscan gastar menos, siempre está la posibilidad de comprar en ferias locales y hacer un picnic en los espacios verdes.

carlos keen El pueblo de Buenos Aires con una gran gastronomía. Shutterstock

Además de su propuesta gastronómica, Carlos Keen se destaca por su tranquilidad, ideal para bajar el ritmo, y por su patrimonio histórico, que remite a principios del siglo XX.

Cuándo conviene visitar el pueblo bonaerense

La mejor época para visitarlo es en primavera u otoño, especialmente durante feriados, cuando el pueblo tiene mayor movimiento y el clima acompaña para actividades al aire libre.

Cómo llegar

Llegar es sencillo: se encuentra a unos 85–90 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. En auto, el acceso más directo es por la Ruta 7 hasta el km 72, y luego un tramo señalizado de 9 km. El viaje dura aproximadamente 1 hora y 15 minutos. También se puede llegar en transporte público tomando la línea 57 hasta Luján y combinando con el colectivo 503.