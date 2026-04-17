Qué hacer en Buenos Aires: BAFICI, Los Pericos, Cafecito BA y más planes imperdibles para el fin de semana

La agenda cultural de Buenos Aires suma esta semana una amplia variedad de actividades para distintos públicos, con propuestas que van desde festivales internacionales y conciertos hasta espectáculos familiares y encuentros gastronómicos. El comienzo del BAFICI, con más de 300 películas en cartel, marca uno de los grandes ejes de la programación, junto con otras actividades destacadas en teatros, museos, plazas y espacios culturales de la Ciudad.

El Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente ya comenzó y hasta el 26 de este mes ofrecerá más de 300 películas en nueve sedes porteñas. El evento es presentado como el festival de cine independiente más importante de Latinoamérica y vuelve a posicionarse como uno de los principales atractivos culturales de la Ciudad . Las entradas para todas las funciones están disponibles en bafici.org o en la boletería del Teatro San Martín , ubicado en Av. Corrientes 1530 .

Otra de las propuestas destacadas de la agenda es el nuevo espectáculo de Elena Roger , una ópera rock sobre las invasiones inglesas narrada a través de las canciones de Charly García . La obra contará con más de treinta artistas en escena y una banda en vivo. Según la presentación difundida, propone una mirada contemporánea sobre un episodio fundacional de la historia argentina.

El estreno será este sábado en el Teatro San Martín ( Av. Corrientes 1530 ) y luego habrá funciones de miércoles a domingos. Las entradas se consiguen en complejoteatral.gob.ar .

Cafecito BA vuelve con café, pastelería y show de Los Pericos

El fin de semana también tendrá una nueva edición de Cafecito BA, un espacio que reúne a vecinos alrededor del café porteño y una oferta de pastelería dulce, salada y sin TACC.

La propuesta incluirá más de 25 puestos, además de música, juegos para toda la familia y actividades vinculadas con la literatura. Uno de los momentos centrales será la presentación en vivo de Los Pericos, prevista para el sábado a las 18. El encuentro se realizará en la Plaza de las Naciones Unidas, en Figueroa Alcorta 2901. El sábado funcionará de 10.30 a 20 y el domingo de 10.30 a 18.

El Museo Moderno celebra 70 años con programación especial

En el marco de su 70° aniversario, el Museo Moderno desarrollará hasta el domingo una programación especial con encuentros junto a artistas, investigadores, diseñadores y curadores argentinos e internacionales. La propuesta contempla nuevas exposiciones, conferencias, entrevistas, mesas redondas y DJ sets, en una agenda que busca celebrar la trayectoria de la institución con actividades abiertas al público.

El museo está ubicado en Av. San Juan 350 y puede visitarse de miércoles a lunes, de 11 a 19. La programación completa está disponible en museomoderno.org.

Antonio Tarragó Ros presenta “Enchamigación”

La música popular también tendrá su espacio con la presentación de Antonio Tarragó Ros, acordeonista, compositor y cantor correntino, que subirá al escenario del Anfiteatro del Parque Centenario. El artista ofrecerá el espectáculo Enchamigación, con un recorrido por su obra. La función será este domingo a las 19 en el anfiteatro ubicado sobre Av. Lillo y Leopoldo Marechal.

Sarah Hanahan llega al Teatro San Martín con el ciclo Jazz at Lincoln Center

Dentro de la programación musical, se presentará Sarah Hanahan, señalada como una de las figuras emergentes más destacadas del jazz neoyorquino. La artista participará del ciclo Jazz at Lincoln Center junto con el Complejo Teatral, en lo que será el segundo concierto del año. La función única se realizará en la Sala Martín Coronado del Teatro San Martín el martes a las 20. Las entradas están disponibles en complejoteatral.gob.ar.

La Usina del Arte recibe “El gato con botas”

La agenda familiar tendrá una de sus citas centrales este domingo en la Usina del Arte, donde se presentará la versión musical de El gato con botas, el clásico cuento de Charles Perrault. El espectáculo, que ya reunió a más de 15.000 espectadores, combinará música original, un importante despliegue audiovisual y un elenco multipremiado.

La función será a las 17 en Caffarena 1. La entrada es con reserva previa a través de usinadelarte.ar.

Campeonato Federal de Ahumados: el público elige el mejor plato

La propuesta gastronómica también incluirá la cuarta edición del Campeonato Federal de Ahumados, un evento que reunirá a seis chefs especializados en esta técnica. La dinámica prevé que el público pueda degustar las preparaciones y elegir el mejor plato de la jornada. La cita será este sábado a las 18 en Av. Rafael Obligado 7010, en Costanera Norte. Las entradas se pueden conseguir en el enlace informado en el texto fuente.

La Filarmónica de la Ciudad presenta obras de Mozart, Beethoven y Maragno

La agenda se completa con un nuevo concierto de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad, que interpretará el programa De lo íntimo y lo heroico. Bajo la dirección de la maestra indonesia Rebecca Tong, la formación tocará obras de Mozart, Beethoven y Maragno. La presentación será este viernes a las 20 en el Teatro Colón, en Cerrito 628. Las entradas están disponibles en teatrocolon.org.ar o en la boletería del teatro.