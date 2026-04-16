Sigue el alerta por lluvia en Buenos Aires: qué zonas son las más afectadas y cuándo sale el sol

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por lluvias para este jueves en gran parte de la provincia de Buenos Aires , ante la previsión de precipitaciones persistentes y acumulados que podrían generar inconvenientes en distintas localidades.

Según el informe oficial, los municipios más comprometidos por el fenómeno son Magdalena, Punta Indio, Chascomús, Lezama, Castelli, Pila, Dolores, Tordillo, General Guido, Ayacucho, General Lavalle, Maipú, General Juan Madariaga, La Costa, Pinamar, Villa Gesell, Mar Chiquita, Balcarce, General Pueyrredón y General Alvarado .

En esas zonas se esperan lluvias sostenidas a lo largo de la jornada, con valores de precipitación acumulada que oscilarán entre 30 y 70 milímetros.

El nivel amarillo determinado por el SMN responde a la posibilidad de que se concreten en el área "fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”, ante lo cual recomiendan, entre otras cosas, evitar las actividades al aire libre.

lluvia pronostico tormenta lluvias 2 Recomiendan, entre otras cosas, evitar las actividades al aire libre. Juan Mateo Aberastain/MDZ

Cómo estará el tiempo en el AMBA este jueves

El pronóstico indica que las lluvias continuarán durante gran parte de este jueves en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con episodios de intensidad variable. Hacia la noche, se prevé una disminución de las precipitaciones, con cielo mayormente nublado.

La situación climática se da luego de un miércoles en el que se registraron lluvias intensas durante la madrugada. En pocas horas, cayeron cerca de 50 milímetros, lo que provocó anegamientos en distintos puntos del conurbano y la ciudad, además de demoras en accesos, interrupciones en el suministro eléctrico y complicaciones en el transporte público.

Cuándo dejará de llover en Buenos Aires

De acuerdo al pronóstico del SMN, el viernes estará parcialmente nublado, pero ya no se registrarán precipitaciones. Mientras tanto, el sábado habrá más presencia del sol, con un cielo algo nublado.

De todos modos, el domingo se esperan chaparrones todo el día, por lo que volverá a desmejorar.