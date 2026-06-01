Viviendas chinas con "llave en mano" ganan terreno y sacuden al mercado mendocino

El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción Delegación Mendoza, Martín Sanchis, sostuvo que la llegada de la vivienda modular importada, entre ellas las denominadas casas chinas prefabricadas, representa un escenario al que el sector deberá adaptarse, aunque reclamó condiciones equitativas para competir.

“Creo que es como todo lo que está pasando con las importaciones, que va a pasar, nos tenemos que amoldar. Lo que se pide es que para ser competitivos contra eso nos pongan en igualdad de condiciones a todos, digamos, a la industria nacional”, afirmó en diálogo con After Office en la 105.5 FM MDZ Radio .

Según explicó, “hay que rever temas de impuestos, cargas laborales y muchas otras cosas para quedar equiparados y que se pueda competir”. Además, señaló que “hay una transición en el medio que hay que ver cómo se realiza para que matar a la industria nacional”.

Viviendas modulares y nuevos sistemas constructivos

Respecto de las viviendas prefabricadas provenientes de China, Sanchis reconoció que existen antecedentes de utilización en el país. “Conozco ya personas que han traído módulos de casas chinas para Vaca Muerta y los valores son extremadamente bajos”, indicó.

El dirigente explicó que existen distintos formatos de comercialización. “Hay algunas que vienen los módulos que así como vienen los instalás y ya quedan listos. Hay otros que vienen para armarlos. Hay otros que vienen a medias, que cuando llega se expande y queda la casa armada”.

Asimismo, señaló que estos sistemas están siendo utilizados principalmente en obras de difícil acceso. “Hoy por lo que veo está compitiendo mucho contra el módulo para este tipo de construcciones, para acampamentos, para construcciones en alta montaña, que por ahí es muy difícil ir a construir con construcción tradicional”.

También destacó que las nuevas modalidades constructivas conviven con otras alternativas ya presentes en el mercado local. “También hay casas prefabricadas en hormigón que te las montan. Acá en Mendoza de hecho hay una fábrica que lo hace”.

Adaptación a Mendoza y competencia internacional

Consultado sobre la posibilidad de implementar estas viviendas en la provincia, Sanchis consideró que “son viviendas que vienen ya calculadas para muchos tipos de climatología y ambientes que se adaptan a todos lados”.

No obstante, aclaró que será necesario evaluar aspectos técnicos específicos. “Habrá que ver los materiales, si están autorizados o no, y también la estructura que resista al lugar, por viento, por nieve, que sea sismo resistente”.

En relación con la calidad de los productos importados, evitó emitir juicios categóricos. “No te podría decir exactamente qué tienen o no, ni digo que sean malas. Pueden que sean buenas las casas”, expresó. Y agregó: “Hay cosas que son buenas y hay cosas que son malas. Hay que analizar cada cosa y verla”.

Sanchis sostuvo además que el fenómeno excede a la Argentina y forma parte de una tendencia global. “Todo el mundo está viendo que China, lo que está haciendo con el resto del mundo, los costos y los precios son mucho más bajos”.

Finalmente, advirtió que la apertura comercial continuará impactando en la actividad y que el sector deberá adecuarse al nuevo contexto. “Está pasando y creo que va a pasar con muchas cosas. Hay que adaptarse, que nos igualen la cancha y tendremos que reinventarnos”.