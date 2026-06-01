Oficializaron la licitación de una obra clave en el aeropuerto mientras avanza el plan de ampliación

El Gobierno nacional anunció la licitación para una obra clave en el Aeropuerto Internacional El Plumerillo de Mendoza . La idea es que las obras comiencen antes de fin de año mientras avanzan las gestiones para la ampliación. La iniciativa forma parte de un plan de modernización en trece aeropuertos en todo el país.

Luego de que el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna) aprobara el proyecto presentado por la concesionaria Aeropuertos Argentina, la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) lanzó el llamado a licitación. La iniciativa fue publicada en el Boletín Oficial de este lunes a través de la Licitación Pública (Modo IV) 02/2026.

Cabe resaltar que, según indicaron desde el Gobierno nacional, para realizar las modificaciones en los trece aeropuertos, distribuidos en once provincias, se destinarán US$500 millones. "Estas acciones forman parte de un plan integral de modernización y expansión de la infraestructura aeroportuaria, como estrategia de desarrollo del Sistema Nacional de Aeropuertos (SNA), destinada a mejorar la conectividad, potenciar el crecimiento del tráfico aéreo y elevar los estándares de calidad del transporte aerocomercial", indicaron fuentes gubernamentales.

El llamado a licitación es para remodelar el Centro de Control de Área (ACC), sector en donde se llevan a cabo el control y coordinación de vuelos. Además, también se refaccionará la planta transmisora, que es el lugar en donde están los equipos de comunicación.

La torre de control y la sala en donde están los grupos electrógenos y sistemas de energía de respaldo también serán reacondicionados.

Cabe resaltar que mientras se lleven adelante estas obras el aeropuerto continuará funcionando con normalidad.

Los detalles del llamado a licitación

Cabe resaltar que la etapa de consulta de pliegos y visita de obras ya concluyó. Ahora se encuentra abierta la etapa de presentación de sobres, que se realiza de lunes a viernes de 10 a 15 , hasta el miércoles 10 de junio a las 11. Esto se debe llevar a cabo en la Gerencia de Compras de EANA, ubicada en Bouchard 547, piso 7° (1106), CABA.

Según consta en el Boletín Oficial, la apertura de sobres se llevará a cabo el miércoles 10 de junio a las 11, también en la Gerencia de Compras de EANA

El plan para ampliar el aeropuerto

En paralelo, avanza el plan que busca ampliar el Aeropuerto Internacional El Plumerillo. Según indicaron desde Aeropuertos Argentina, la iniciativa busca, entre otros aspectos, ampliar su capacidad operativa en un 40%. En esa línea, se prevé la incorporación de un núcleo de embarque remoto, se sumará una puerta de embarque extra, lo que permitirá procesar hasta 7 vuelos en simultáneo. En cuanto a la superficie de la terminal, pasará de tener 13.000 a 14.400 metros cuadrados. Se espera que el llamado a licitación se produzca dentro del mes de junio.

aeropuerto paro nacional aeropuerto francisco gabrielli el plumerillo Con la ampliación proyectada, se espera que El Plumerillo aumente su capacidad operativa en aproximadamente 40%. Maru Mena/MDZ

En lo que desde el Gobierno denominan como un proyecto de refuncionalización del aeropuerto, se proyectan las siguientes obras:

ampliación de la sala de embarque de cabotaje

ampliación de la sala de embarque internacional

incorporación de una nueva puerta de embarque remoto doméstico

nueva puerta de embarque remoto internacional

nuevos servicios y locales comerciales y de gastronomía

nuevo núcleo sanitario

ampliación del área de migraciones en arribos

nuevo edificio de oficinas para distintos organismos

nueva Sala Vip

Además, también se llevarán a cabo obras en la planta alta, donde la ampliación se espera que mejore su capacidad en un 30%. En esta zona también se agregarán nuevos locales comerciales.