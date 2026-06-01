La Ciudad de Buenos Aires lidera los trasplantes con una red de 210 centros especializados

La Ciudad de Buenos Aires ratificó su compromiso con la donación de órganos y tejidos como política sanitaria activa, tras alcanzar en 2025 un récord de trasplantes, fortalecer una red de 210 centros especializados y consolidarse como la jurisdicción con mayor procuración por millón de habitantes.

La donación de órganos volvió a ocupar un lugar central en la agenda sanitaria porteña. Según la información oficial, Buenos Aires cuenta con 210 centros especializados que realizan el 45% del total de intervenciones del país, una estructura que permite atender pacientes de todas las provincias y sostener una red de alta complejidad.

Durante 2025, Buenos Aires registró 79 donantes de órganos, lo que permitió concretar más de 190 trasplantes, entre ellos 13 pediátricos. El detalle incluye 127 trasplantes renales, 36 hepáticos, 15 cardíacos, 6 de pulmón, 5 reno-pancreáticos y uno cardiorrenal.

En paralelo, se realizaron 250 trasplantes de córneas y se alcanzó un récord histórico de 160 donantes de tejidos, con un incremento del 27% respecto del año anterior. De acuerdo con Jorge Macri, la lista de espera de córneas se redujo un 58% y los tiempos bajaron de 12 meses a tres.

El Jefe de Gobierno destacó que la solidaridad porteña “se traduce en hechos” y remarcó que cada protocolo activa una red integrada por distintas áreas de Buenos Aires . También señaló que el desafío es seguir fortaleciendo el sistema con obras, inversión, coordinación y herramientas para que cada oportunidad llegue a tiempo.

El acto se realizó en la sede de Gobierno, en Parque Patricios, por el Día Nacional de la Donación de Órganos. Participaron Fernando Cichero, presidente del Instituto de Trasplante de la Ciudad; Pablo Bereciartua, ministro de Movilidad e Infraestructura; Martín López Zavaleta, fiscal General del Ministerio Público; y el artista plástico Leandro Sívori. Macri sostuvo que Buenos Aires tiene “una de las estructuras sanitarias más potentes de la región” y afirmó que la demanda aumentó un 30%. En ese contexto, remarcó la intención de cuidar y mejorar el sistema público de salud.

El rol del Instituto de Trasplante

El Instituto de Trasplante de la Ciudad, ente autárquico dependiente del Ministerio de Salud, coordina la procuración y distribución de órganos y tejidos, supervisa los centros de diálisis y trabaja junto al INCUCAI para aumentar la procuración. Fernando Cichero afirmó que en Buenos Aires se concentra la mayor cantidad de centros de trasplantes del país y que en la Ciudad se trasplantan pacientes de todas las provincias. También sostuvo que, aunque hubo avances, todavía queda camino por recorrer para promover la donación.

Recientemente se inauguró el Centro de Trasplante Renal del Hospital Fernández, que ya realizó sus dos primeras intervenciones. Además, a comienzos de mayo, el INCUCAI habilitó al Hospital de Niños “Ricardo Gutiérrez” para efectuar trasplantes renales pediátricos.

La Ciudad de Buenos Aires también cuenta con el primer Banco de Córneas del país, ubicado en el Hospital Santa Lucía, donde en 2024 se realizó el primer trasplante de córnea endotelial en un hospital público. En el Hospital Durand funciona el Centro de Estudios Inmunológicos y HLA, que brinda soporte para estudios de compatibilidad. Desde 1997, cada 30 de mayo se celebra en la Argentina el Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos, en homenaje al nacimiento de Dante, hijo de María Obaya, la primera mujer trasplantada hepática, quien dio a luz en el Hospital Argerich. En 2018, la Ley Justina estableció que toda persona mayor de 18 años con documento argentino es donante presunto.