Tres de los cinco trasplantes cardíacos pediátricos fue por donación en asistolia

El modelo de donación en asistolia permitió ampliar las posibilidades de trasplantes en bebés y redujo listas de espera en pacientes adultos.

A un año de la primera donación cardíaca en asistolia: su impacto en los trasplantes de los pacientes .

En el marco del Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos, el Hospital Italiano de Buenos Aires destacó el impacto que comenzó a tener en Argentina la donación en asistolia controlada, un modelo que ya permitió concretar tres de los cinco trasplantes cardíacos pediátricos realizados en el último año en la institución.

La técnica, utilizada desde hace años en países como España, posibilita recuperar órganos de personas fallecidas por paro cardíaco irreversible con cese de circulación sanguínea, ampliando así el universo de potenciales donantes.

En Argentina, este sistema comenzó a implementarse en 2023 para trasplantes renales y en 2025 hizo posible por primera vez una donación cardíaca pediátrica.

Trasplantes en asistolia Desde el hospital explicaron que uno de los principales cambios se observa en el acompañamiento de las familias durante el final de la vida. A diferencia de la muerte encefálica, la asistolia suele producirse en el contexto de enfermedades progresivas, lo que permite atravesar el proceso con mayor anticipación y comprensión.

“La decisión de donar no irrumpe de forma inesperada: puede ser conversada, acompañada y, en muchos casos, surge de las propias familias”, señaló la doctora Susana Bauque, coordinadora hospitalaria de procuración de órganos y tejidos del Hospital Italiano.