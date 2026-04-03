Mendoza avanza en trasplantes pediátricos: el hito clave y el proyecto de un centro regional

Un hito para la salud pública pediátrica de Mendoza : el Hospital Notti realizó por primera vez un trasplante renal pediátrico y se posicionó como el primer centro público habilitado en la región Cuyo, y en la cuarta institución del país, en alcanzar este nivel de complejidad.

Un hecho histórico que no solo permitirá a niños y familias de Mendoza acceder a un trasplante sin tener que ir hasta otro punto del país, sino que también proyecta el crecimiento de este tipo de intervenciones en la provincia, ubicando al Notti como centro regional pediátrico de referencia.

Antes, los trasplantes renales pediátricos se derivaban al Hospital Garrahan o al Hospital Italiano de Buenos Aires; también, en algunos casos, se realizaban en el Hospital Español de Mendoza. Ahora, el Hospital Notti será el encargado de los procedimientos.

La habilitación para hacer un trasplante renal pediátrico en el Notti llegó en octubre. Sin embargo , el primer trasplante se realizó días atrás . Iliana Príncipi , jefa del Servicio de Nefrología del Hospital Notti, explicó cómo fue el procedimiento.

"El paciente es un paciente muy complejo, que por su insuficiencia renal crónica venía realizando hemodiálisis. Fue complejo llegar a la instancia del trasplante, pero una vez que pudimos ingresarlo a quirófano, se le realizó la cirugía y salió muy bien", señaló la especialista en diálogo con MDZ Radio.

Posteriormente, el pequeño pasó a la Unidad de Terapia Intensiva en donde continuó evolucionando favorablemente.

Hito en Mendoza

Tras el primer trasplante renal pediátrico en el Hospital Notti, se evitará que niños y familias tengan que viajar a otros puntos del país en caso de precisar esta intervención. "No era un día de cirugía y listo", manifestó Príncipi.

En primer lugar, el paciente viajaba con su familia a Buenos Aires para hacerse las evaluaciones pretrasplante. Una vez realizado el trasplante, los chicos debían permanecer al menos por tres meses en Buenos Aires, alejados de su familia y cerca del hospital para hacer el seguimiento correspondiente.

"El hecho de poder hacer el trasplante en el Notti significa que también logramos la contención de las familias y evitamos que tengan ese desarraigo", destacó la profesional de la salud.

"Es muy importante no solo para la salud mental de la familia, sino también para la salud mental del paciente, que es al que le recae toda esa responsabilidad. Aunque son chiquitos, también lo sienten. Tienen encima la responsabilidad de que sus familia un poco se desmembrana por su enfermedad.

El Notti como centro regional

Los trasplantes renales pediátricos no serán únicamente para pacientes de Mendoza: el objetivo es que el Hospital Notti sea referente de Cuyo.

Anualmente, se hacen entre cinco y seis trasplantes renales pediátricos. Hoy, el Hospital Notti ya tiene a tres chicos en lista de espera para el procedimiento. Pacientes de Mendoza, San Luis y San Juan.

hospital notti (6).JPG El Hospital Notti se posiciona como centro de referencia de Cuyo. ALF PONCE / MDZ

Mientras la provincia celebra el avance en salud pediátrica, abre la puerta a realizar en un futuro otro tipo de trasplantes: "La idea es seguir avanzando. El Notti es un hospital de alta complejidad, un referente de Cuyo. Será cuestión de toda la dirección y del Ministerio de Salud poder empezar a realizar otros trasplantes de acuerdo a las limitaciones pertinentes", concluyó Príncipi.