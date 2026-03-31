Histórico: el Hospital Notti realizó su primer trasplante renal pediátrico

El centro pediátrico mendocino se convierte en el primero de Cuyo en alcanzar este nivel de complejidad.

El Hospital Notti realizó por primera vez un trasplante renal pediátrico. Un hecho histórico que convierte al nosocomio mendocino en el primer centro público habilitado en la región Cuyo, y en la cuarta institución del país, en alcanzar este nivel de complejidad.

trasplante renal Notti Parte del equipo que realizó el primer trasplante renal pediátrico en el Hospital Notti. Gobierno de Mendoza Hasta ahora, estos casos debían derivarse al Hospital Garrahan. Ahora, niños y familias de Mendoza y de toda la región, podrán acceder a un trasplante sin tener que trasladarse a otros puntos del país, con todo lo que implica en términos de contención, riesgo y costos.

Avances en el Hospital Notti El gobernador, Alfredo Cornejo, fue el encargado de compartir la noticia en sus redes sociales. "Este avance demuestra que nuestro sistema de salud está en condiciones de abordar patologías pediátricas de alta complejidad y dar respuestas. Hoy, niños y familias de Mendoza y de toda la región pueden acceder a un trasplante sin tener que trasladarse a otros puntos del país, con todo lo que eso implica en términos de contención, riesgos y costos", expresó en X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/alfredocornejo/status/2038920233025413419?s=48&partner=&hide_thread=false En el Hospital Notti se realizó por primera vez un trasplante renal pediátrico. Un hecho histórico que lo convierte en el primer centro público habilitado en la región de Cuyo y en la cuarta institución del país en alcanzar este nivel de complejidad.



Lo hicimos con nuestros… pic.twitter.com/kwsTyBAGyK — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) March 31, 2026 Además, el mandatario reconoció a los equipos de salud que efectuaron el trasplante, y que trabajaron de manera coordinada junto al INCAIMEN.