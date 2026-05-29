La Provincia de Buenos Aires oficializó un nuevo convenio con el Incucai para financiar trasplantes y ablaciones

El gobernador Axel Kicillof oficializó este viernes un nuevo convenio entre el Ministerio de Salud bonaerense, el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante ( Incucai ) y el Cucaiba para centralizar el recupero de costos vinculados a procesos de ablación y trasplante de órganos y tejidos realizados en la provincia de Buenos Aires .

La medida fue publicada en el Boletín Oficial bonaerense y establece un nuevo esquema de financiamiento para el sistema provincial de donación y trasplantes.

A partir del acuerdo, el Gobierno bonaerense delegará en el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante la gestión de facturación y cobro ante obras sociales y empresas de medicina prepaga por los procedimientos de procuración de órganos y tejidos realizados en hospitales e instituciones provinciales.

Según el decreto oficial, la iniciativa se encuadra dentro del “Programa Federal de Procuración de Órganos y Tejidos” y apunta a fortalecer el financiamiento del sistema de trasplantes.

El convenio también establece que el Incucai, mediante el Fondo Solidario de Trasplantes, asumirá los costos de los procedimientos cuando los pacientes receptores no cuenten con cobertura formal de salud.

De esta manera, el esquema prevé garantizar financiamiento tanto para pacientes con obra social o prepaga como para quienes dependan exclusivamente del sistema público.

Cómo se distribuirán los fondos recuperados

La Provincia autorizó además al organismo nacional a redistribuir los fondos recuperados entre:

hospitales;

laboratorios;

bancos de tejidos;

y el Cucaiba.

La distribución se realizará de acuerdo con los gastos afrontados por cada institución durante los procesos de procuración.

El texto oficial remarca que esos recursos deberán destinarse a:

fortalecer las capacidades del sistema de donación y trasplante;

aumentar la disponibilidad de órganos, tejidos y células;

y mejorar el acceso de pacientes a listas de espera y seguimientos posteriores a los trasplantes.

La nueva normativa también derogó un acuerdo firmado en 2004 entre la Provincia de Buenos Aires y el Incucai, que regulaba hasta ahora el esquema de recupero de costos en territorio bonaerense.