Turismo rural: el proyecto que busca salvar a los pueblos bonaerenses de la "amenaza fantasma"

La Legislatura bonaerense sumó un nuevo debate que mira de reojo al interior profundo de la provincia de Buenos Aires , un mapa compuesto por pequeñas localidades que muchas veces sobrevive a la sombra de las decisiones de los gobiernos de turno para el Conurbano. La senadora radical del bloque HECHOS, Natalia Quintana, presentó un proyecto para reactivar el turismo rural .

La iniciativa legislativa pone el foco en un problema estructural crónico de la provincia de Buenos Aires: el desarraigo. Sin oportunidades laborales ni incentivos para producir, los jóvenes de las pequeñas localidades arman las valijas apenas terminan la secundaria.

La propuesta de la senadora radical apunta a modificar la Ley Provincial 13.251, buscando reactivar la economía de estos pueblos, mediante el turismo rural como un "eje central para acompañar las economías regionales", intentando que los pueblos no se conviertan en postales del olvido o como se diría vulgarmente en pueblos fantasma .

El objetivo del proyecto de Ley es claro: encender motores locales a través del patrimonio cultural, histórico y natural de cada comunidad del interior de la provincia de Buenos Aires .

Municipios al frente de la batalla

La iniciativa no busca que se maneje todo a control remoto desde las oficinas del ejecutivo provincial; sino que busca aceitar la articulación entre la provincia de Buenos Aires y los municipios mediante convenios y asistencia técnica adaptada a la realidad de cada territorio.

La prioridad que marca el texto presentado por mesa de entradas de la Legislatura bonaerense; pone en la primera línea de acceso a los programas públicos a aquellas localidades con mayores dificultades de desarrollo. Es una forma de descentralizar la botonera estatal bonaerense y obligar al ejecutivo provincial a mirar los distritos que están más allá de la zona AMBA.

Un proyecto de costo cero para “las flacas” arcas bonaerenses

El proyecto de la Senadora del bloque HECHOS, Natalia Quintana va a contramano de un pedido de aumento de partidas presupuestarias o de la creación de nuevos cargos para engrosar la planta estatal de la provincia de Buenos Aires.

Según los fundamentos, "no implica la creación de nuevas estructuras administrativas ni mayores erogaciones presupuestarias". La receta elegida es la optimización de lo que ya está funcionando. En pocas palabras, usar mejor las herramientas existentes para que las políticas públicas territoriales bonaerenses dejen de ser un enunciado teórico y bajen al barro.

Mirar al interior bonaerense, el equilibrio que falta en la Provincia

"La iniciativa apunta a generar más oportunidades en el interior bonaerense, promoviendo un desarrollo equilibrado, sostenible y con identidad local", sintetizó la senadora radical al defender su propuesta.

Es de recalcar que la iniciativa no implica la creación de nuevas estructuras administrativas ni mayores erogaciones presupuestarias, sino una optimización de herramientas ya existentes para mejorar la implementación de políticas públicas territoriales en la provincia de Buenos Aires.

El desafío ahora se traslada a las comisiones del Senado provincial, donde se medirá el verdadero interés político del ejecutivo provincial en la Legislatura bonaerense para sacar del olvido a los pequeños pueblos del interior bonaerense.