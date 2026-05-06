El secreto mejor guardado de la Patagonia: el destino con glamping y turismo rural que es tendencia

El destino que todos están eligiendo para desconectar por sus paisajes únicos y actividades.

Contralmirante Cordero es un destino ideal para quienes buscan una pausa del ritmo urbano. Esta localidad de la Patagonia ofrece una propuesta de turismo rural y de naturaleza que permite descubrir paisajes únicos sin alejarse demasiado de las ciudades.

Es un lugar que gana popularidad porque invita a reconectar con lo esencial a través de la vida de campo. Su entorno de silencio y calma lo convierte en una opción perfecta para bajar el ritmo. Además, cuenta con experiencias locales que permiten conocer la producción de alimentos, recorrer corrales y participar de actividades auténticas.

Cuándo visitar este rincón de la Patagonia Se puede visitar durante todo el año, aunque cada estación ofrece algo distinto. La primavera y el verano son ideales para actividades al aire libre, días de camping y uso de piletas. En cambio, el otoño se destaca por sus paisajes dorados y temperaturas agradables para caminatas o cicloturismo.

Contralmirante Cordero Un destino ideal para visitar durante todo el año. Archivo

Qué hacer allí Entre las propuestas más elegidas se encuentran el turismo rural y el glamping, una alternativa que combina naturaleza con confort. Esta modalidad permite dormir al aire libre sin resignar comodidades como cama, baño privado, electricidad o climatización.