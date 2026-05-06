El secreto mejor guardado de la Patagonia: el destino con glamping y turismo rural que es tendencia
El destino que todos están eligiendo para desconectar por sus paisajes únicos y actividades.
Contralmirante Cordero es un destino ideal para quienes buscan una pausa del ritmo urbano. Esta localidad de la Patagonia ofrece una propuesta de turismo rural y de naturaleza que permite descubrir paisajes únicos sin alejarse demasiado de las ciudades.
Es un lugar que gana popularidad porque invita a reconectar con lo esencial a través de la vida de campo. Su entorno de silencio y calma lo convierte en una opción perfecta para bajar el ritmo. Además, cuenta con experiencias locales que permiten conocer la producción de alimentos, recorrer corrales y participar de actividades auténticas.
Cuándo visitar este rincón de la Patagonia
Se puede visitar durante todo el año, aunque cada estación ofrece algo distinto. La primavera y el verano son ideales para actividades al aire libre, días de camping y uso de piletas. En cambio, el otoño se destaca por sus paisajes dorados y temperaturas agradables para caminatas o cicloturismo.
Qué hacer allí
Entre las propuestas más elegidas se encuentran el turismo rural y el glamping, una alternativa que combina naturaleza con confort. Esta modalidad permite dormir al aire libre sin resignar comodidades como cama, baño privado, electricidad o climatización.
La actividad destacada en Contralmirante Cordero
A diferencia del camping tradicional, no es necesario llevar carpa ni equipamiento. Solo hace falta reservar en un establecimiento y disfrutar de una experiencia lista para usar, pensada para el descanso.
Los precios varían según la temporada y el nivel de exclusividad. Existen opciones premium que rondan los $60.000 por noche (en algunos casos solo para adultos), aunque también hay alternativas más accesibles si se busca con anticipación.