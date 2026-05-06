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El secreto mejor guardado de la Patagonia: el destino con glamping y turismo rural que es tendencia

El destino que todos están eligiendo para desconectar por sus paisajes únicos y actividades.

Marla Ferrón

El rincón patagónico que invita a descansar.

El rincón patagónico que invita a descansar.

Archivo

Contralmirante Cordero es un destino ideal para quienes buscan una pausa del ritmo urbano. Esta localidad de la Patagonia ofrece una propuesta de turismo rural y de naturaleza que permite descubrir paisajes únicos sin alejarse demasiado de las ciudades.

Es un lugar que gana popularidad porque invita a reconectar con lo esencial a través de la vida de campo. Su entorno de silencio y calma lo convierte en una opción perfecta para bajar el ritmo. Además, cuenta con experiencias locales que permiten conocer la producción de alimentos, recorrer corrales y participar de actividades auténticas.

Cuándo visitar este rincón de la Patagonia

Se puede visitar durante todo el año, aunque cada estación ofrece algo distinto. La primavera y el verano son ideales para actividades al aire libre, días de camping y uso de piletas. En cambio, el otoño se destaca por sus paisajes dorados y temperaturas agradables para caminatas o cicloturismo.

Contralmirante Cordero
Un destino ideal para visitar durante todo el año.

Un destino ideal para visitar durante todo el año.

Qué hacer allí

Entre las propuestas más elegidas se encuentran el turismo rural y el glamping, una alternativa que combina naturaleza con confort. Esta modalidad permite dormir al aire libre sin resignar comodidades como cama, baño privado, electricidad o climatización.

La actividad destacada en Contralmirante Cordero

A diferencia del camping tradicional, no es necesario llevar carpa ni equipamiento. Solo hace falta reservar en un establecimiento y disfrutar de una experiencia lista para usar, pensada para el descanso.

glamping
El glamping es la nueva forma de acampar.

El glamping es la nueva forma de acampar.

Los precios varían según la temporada y el nivel de exclusividad. Existen opciones premium que rondan los $60.000 por noche (en algunos casos solo para adultos), aunque también hay alternativas más accesibles si se busca con anticipación.

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