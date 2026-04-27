El bosque argentino que sorprende con árboles más altos que el Obelisco y miles de años de historia

El bosque patagónico del Parque Nacional Los Alerces guarda secretos ancestrales. Conocé sus árboles milenarios y su impactante naturaleza.

Este bosque del Parque Nacional Los Alerces guarda algunos de los árboles más antiguos del planeta.

Hay lugares donde la naturaleza obliga a cambiar la escala. En este bosque argentino de la Patagonia, los árboles no solo impresionan por su altura, sino también por el tiempo que llevan en pie. Algunos nacieron cuando todavía no existían muchos de los monumentos más famosos del mundo.

El escenario está en el Parque Nacional Los Alerces, en Chubut, a unos 74 kilómetros de Esquel. Allí se conserva una de las expresiones más impactantes de la selva valdiviana, un ambiente húmedo y frondoso donde el agua, la montaña y la vegetación forman una de las postales más fuertes del sur argentino.

Los secretos del bosque patagónico argentino El gran emblema del lugar es el Alerzal Milenario. Para llegar hasta este sector del bosque, primero hay que caminar hasta Puerto Chucao, atravesando un puente colgante sobre el río Arrayanes y siguiendo un sendero de baja dificultad que bordea el río Menéndez.

alerce En medio del bosque, el Alerce Abuelo alcanza unos 60 metros de altura y más de 2.600 años de vida. Turismo Esquel Desde ese punto parten las embarcaciones que navegan durante cerca de una hora el lago Menéndez, rodeado de cordones montañosos y aguas profundas de tono azul intenso. La travesía termina en Puerto Sagrario, desde donde comienza la caminata final hacia uno de los rincones más asombrosos del parque.

Allí aparece el protagonista absoluto de este bosque: el Alerce Abuelo. Se estima que tiene unos 2.620 años, mide cerca de 60 metros de altura y supera los dos metros de diámetro. Su tamaño es comparable al Obelisco porteño y su edad supera ampliamente a muchas civilizaciones antiguas.