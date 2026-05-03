Pronóstico: el domingo llega con alerta por fuertes vientos en la Patagonia
El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa un domingo con ráfagas intensas en el sur del país.
Este domingo 3 de abril habrá alerta meteorológica por vientos fuertes en la Patagonia. La advertencia alcanza a Río Negro, Neuquén y Chubut, donde se espera una jornada marcada por ráfagas intensas y condiciones complicadas en zonas abiertas.
Según el Servicio Meteorológico Nacional, el área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades de entre 50 y 70 km/h. Además, las ráfagas pueden superar localmente los 90 km/h, por lo que se recomienda circular con precaución, especialmente en rutas y sectores expuestos.
El pronóstico marca un escenario acotado, pero con un fenómeno de intensidad importante para el sur argentino. Por eso, el organismo aconseja asegurar objetos que puedan volarse, evitar actividades al aire libre y mantenerse informado por canales oficiales.