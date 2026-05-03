De la Patagonia al mundo: la destacada heladería que Luis Caputo elogió alcanza el récord de 100 millones de potes vendidos

Lo que comenzó en 2013 como una innovación artesanal en la Patagonia argentina se ha transformado en un fenómeno de consumo masivo a escala planetaria. Franuí , la famosa frambuesa bañada en dos chocolates, cerró el último año con una cifra récord: 100 millones de potes comercializados en todo el mundo. Este salto exponencial, que supera con creces los 25 millones de unidades vendidas en 2024, consolida a la firma en una categoría que ella misma inventó: los snacks de fruta congelada.

El desempeño de la compañía no pasó inadvertido para el Gobierno Nacional. El ministro de Economía, Luis Caputo , elogió a través de sus redes sociales a Diego Fenoglio , fundador de Rapanui , calificándolo como un ejemplo de los empresarios que aprovechan la estabilidad para ganar mercados externos.

La clave de este crecimiento reside en una infraestructura logística de vanguardia denominada “plantas espejo” . Esta estrategia permite a la empresa mantener estándares de calidad uniformes mientras opera en dos continentes de manera simultánea:

Actualmente, el consumo mundial de Franuí alcanza las 39 toneladas por día , con presencia en 57 países. La lista de destinos incluye desde mercados tradicionales como Francia, Italia y Estados Unidos, hasta naciones con menor tradición de importación argentina como Moldavia y Rumania.

Inversiones y legado: Hacia un 2026 de mayor escala

La expansión no se detiene. La CEO de la empresa, Leticia Fenoglio, anunció recientemente la adquisición de terrenos adyacentes a la planta de Valencia tras una inversión de un millón de euros. Esta obra ampliará los muelles de carga para agilizar los envíos a sus más de 40 destinos internacionales coordinados desde España. Además, la firma ya proyecta una inversión de 16 millones de euros para 2026 para sumar nuevas líneas de producción y un centro logístico de escala europea.

El éxito actual hunde sus raíces en la historia de la inmigración italiana. Aldo Fenoglio, quien llegó al país huyendo de la Segunda Guerra Mundial, fundó en 1948 la chocolatería Tronador en Bariloche. Décadas más tarde, su hijo Diego transformó el negocio familiar bajo la marca Rapanui, logrando que una fruta perecedera de la Patagonia se convirtiera en un snack global gracias a la tecnología de congelado y el valor agregado del chocolate artesanal.