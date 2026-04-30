Luis Caputo se reunió con la reina Máxima en Bariloche y será figura central del Foro Llao Llao

El ministro de Economía, Luis Caputo , mantuvo este jueves un encuentro en Bariloche con la reina Máxima de los Países Bajos y, durante la noche, será uno de los protagonistas del Foro Llao Llao, el cónclave anual que congrega a la élite empresarial argentina.

A través de sus redes sociales, el funcionario compartió su impresión sobre la reunión: contó que fue un gusto dialogar con la monarca acerca de cuestiones económicas y de inclusión financiera, y resaltó tanto el dominio que tiene sobre los temas como su compromiso con elevar la calidad de vida de la gente.

El encuentro se desarrolla cada año en el tradicional hotel patagónico que le da nombre, y allí confluyen empresarios, emprendedores y figuras destacadas del ámbito de los negocios.

La participación de Caputo no estaba prevista en la agenda original, lo que generó gran expectativa entre los asistentes por las definiciones que pudiera dar el titular del Palacio de Hacienda.

Se trata de un espacio que nuclea a más de un centenar de empresarios, referentes y expertos provenientes de diversos rubros y franjas etarias.

Dentro de su estructura figura el Consejo de la Fundación, conformado por Federico Braun, Gustavo D'Alessandro, Eduardo Elsztain, Marcos Galperin, Martín Migoya, Carlos Miguens, Luciano Nicora, Agustín Otero Monsegur y Karina Roman.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LuisCaputoAR/status/2049967170969383215&partner=&hide_thread=false Un placer charlar con la reina Máxima sobre economía e inclusión financiera. Nunca deja de sorprenderme su nivel de conocimiento y su pasión por mejorar el bienestar de las personas. @koninklijkhuis pic.twitter.com/R8UQRwDRuy — totocaputo (@LuisCaputoAR) April 30, 2026

El espaldarazo de Milei al ministro

Un día antes, el miércoles, el presidente Javier Milei enumeró lo que entiende como conquistas de su administración, defendió la dirección económica adoptada y renovó su apoyo a Caputo.

Esa exposición fue la tercera que ofreció el mandatario en apenas una semana, esta vez frente a una sala colmada en la ExpoEFI.

Al referirse al jefe del equipo económico, Milei señaló que su mayor fortaleza radica en la trayectoria que acumuló al frente de mesas de operaciones financieras.

Argumentó que ese background le impide aferrarse a ideas teóricas vacías, porque cualquier error en ese terreno se paga caro.

Subrayó, además, que ese recorrido lo llevó a desempeñarse en entidades de primera línea a nivel global, como JP Morgan, Deutsche Bank y BlackRock.