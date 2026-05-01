La estrategia financiera que utilizó el Gobierno para cumplir con el Fondo Monetario Internacional

El Gobierno nacional volvió a recurrir a un mecanismo habitual para cumplir con sus compromisos internacionales y compró Derechos Especiales de Giro (DEGs) a Estados Unidos por US$819 millones, con el objetivo de cancelar el vencimiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) . La operación se concretó en un contexto de expectativa por la aprobación de la segunda revisión del acuerdo de Facilidades Extendidas .

Según fuentes oficiales, el pago al organismo multilateral ya fue efectuado con fondos del Tesoro. Desde el equipo económico explicaron que este tipo de transacciones es habitual, ya que las obligaciones con el FMI se cancelan en DEGs , una moneda de referencia que no circula libremente y que debe adquirirse a países con disponibilidad, como Estados Unidos .

Se trata de la tercera vez que la actual gestión económica, encabezada por el ministro Luis Caputo , apela a esta estrategia para cumplir con sus compromisos externos. En octubre del año pasado se habían comprado US$872 millones, mientras que en enero se adquirieron otros US$808 millones bajo el mismo esquema.

El FMI respaldó el plan económico argentino y prevé una baja de la inflación

La maniobra se produce mientras el Gobierno aguarda la decisión del directorio del FMI respecto de la segunda revisión del acuerdo vigente. De obtener el visto bueno, se habilitaría un nuevo desembolso de US$1.000 millones, recursos que podrían destinarse a afrontar próximos vencimientos.

En lo que resta del año, Argentina deberá enfrentar pagos al FMI por un total de US$2.792 millones. Estos compromisos están distribuidos en cuatro tramos: agosto, septiembre, noviembre y diciembre, siendo este último el de menor magnitud.

El panorama financiero

Más allá de estos vencimientos puntuales, el panorama financiero presenta desafíos significativos en el corto y mediano plazo. Un informe de la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia advierte que en los próximos 12 meses el país deberá afrontar vencimientos por unos US$26.000 millones.

Ese monto incluye US$2.000 millones con el propio FMI —neto de desembolsos—, US$9.000 millones en títulos del Tesoro, otros US$9.000 millones vinculados a Bopreal y operaciones de REPO, y US$6.000 millones correspondientes a organismos internacionales como el BID, la CAF, el Banco Mundial y el Club de París.

Si bien las reservas brutas ascienden a US$45.200 millones, el margen disponible es considerablemente menor al descontar compromisos. Según el informe, el saldo efectivo se ubicaría en torno a los US$19.000 millones, cifra que se reduce aún más si se tienen en cuenta los encajes de depósitos en dólares, estimados en US$16.350 millones.

En este escenario, desde la entidad financiera advierten que, sin acceso a nuevas fuentes de financiamiento, será difícil evitar tensiones en el frente cambiario. La dinámica de pagos y la disponibilidad de divisas vuelven a ubicarse así en el centro de la agenda económica.