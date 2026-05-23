Se terminó el letargo por la interna peronista: repartieron "cajas" y sesiona Diputados, el Senado tensionado

A la interna peronista no le importó que la provincia de Buenos Aires esté en llamas ; menos ayudar a Kicillof, que en 7 años no encontró la vuelta. Las tribus peronistas mantienen secuestrada desde diciembre la Legislatura bonaerense , y tras “acordar” el reparto de comisiones liberaron Diputados para que el 28 de mayo tenga su primera sesión del año.

Si bien la disputa no terminó, y lejos está de enfriarse la interna peronista , una alta fuente de la Cámara Baja bonaerense confirmó a MDZ que la sesión del 28 está asegurada por más que todavía falta conformar una comisión, que tiene como contendientes a La Cámpora y a Martín Insaurralde. “En la semana se resuelve quién conduce la Comisión de ludopatía. La sesión del 28 está asegurada -agregando- Alejandro (Dichiara, presidente del cuerpo) reunió todas las voluntades”.

El recinto de la Cámara Baja de la Legislatura bonaerense, retomara la acción este jueves

La Legislatura de la provincia de Buenos Aires debate si da lugar al tratamiento de las PASO en medio de los homenajes a Francisco. Foto: Legislatura bonaerense

Como manda la ley no escrita, el oficialismo -tras llegar a un acuerdo entre los bandos peronistas- blindó y retuvo las tres comisiones más importantes de la Cámara Baja bonaerense, consideradas el motor legislativo.

La comisión de Presupuesto e Impuestos —por donde pasa cada centavo de gasto, inversión o reforma impositiva que se autoriza al gobernador— seguirá bajo el estricto control del caudillo de La Costa, Juan Pablo de Jesús. Terminal directa del hombre fuerte de Lomas de Zamora y ex jefe de gabinete de Kicillof; Martín Insaurralde .

Por su parte, el Frente Renovador se aseguró retener el control de la Comisión de Legislación General. La seguirá manejando Rubén Eslaiman, la principal espada en diputados de Sergio Massa.

En tanto, Axel Kicillof logró mantener el control de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia. La diputada del kicillofista MDF, Lucia Iañez tendrá bajo su mando el área que dictamina sobre las atribuciones de los poderes públicos y los conflictos de leyes. La fuerza que comande está comisión en ambas cámaras legislativas, tendrá el poder real de la casa de leyes bonaerense.

El consuelo de la oposición

Los distintos sectores del peronismo se devoraron las Comisiones principales y La Cámpora se aseguró Educación con Mayra Mendoza y Salud Pública con Martín Rodríguez Alberti; el kirchnerismo Asuntos Municipales conducido por Avelino Zurro; y el MDF de Kicillof se quedó con la conducción de la estratégica comisión de Reforma Política y del estado para Ana Luz Balor.

En tanto, los bloques opositores debieron conformarse con Comisiones “menores”; La Libertad Avanza se quedó con la presidencia de las comisiones de Adultos Mayores, cuya titular será Mariela Vítale y Asuntos Agrarios que estará a cargo del bahiense Oscar Liberman; el radicalismo no abadista manejará con Valentín Miranda, la comisión de Prevención de Adicciones; la comisión de Energía quedó en manos de la Coalición Cívica y la comandará Andrés De Leo.

Mientras que los bloques de los ex libertarios “Blue” se quedaron con la Comisión de Asuntos del Conurbano y la de Recursos Naturales. La primera presidida por la diputada del bloque Unión y Libertad María Laura Fernández y la conducción de la otra comisión es para el bloque de Nuevos Aires y será presidida por Viviana Romano.

Una tregua forzada en la Legislatura bonaerense

Si bien la interna peronista paralizó la actividad en ambas Cámaras legislativas, la Cámara de Diputados, conducida por el kirchnerista Alejandro Dichiara, se vio afectada por la estrategia de la vicegobernadora Verónica Magario para frenar los embates del kirchnerismo y La Cámpora en el Senado, pisando los decretos de integración legislativa.

Las quejas por el escándalo de mantener la Legislatura bonaerense congelada, empezaron a multiplicarse desde los bloques opositores y desde la misma tropa. El jefe de bloque de senadores peronistas, Sergio Berni, disparó sin filtros contra la vicegobernadora al calificar la inactividad legislativa como "una falta de respeto hacia los bonaerenses". Acusando a la vicegobernadora de tomar "de manera unilateral resoluciones que le competen a los senadores, no a la presidencia", al designar autoridades e integrantes de las comisiones parlamentarias de la Cámara Alta por “decreto”.

Alejandro Dichiara Alejandro Dichiara presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires Foto: Prensa Cámara de diputados de la provincia de Buenos Aires

Para poder avanzar por fuera del esquema de Verónica Magario, Berni tuvo que tejer una alianza operativa en la comisión de Seguridad otorgándole la vicepresidencia al jefe del bloque libertario, Carlos Curestis.

Tras la movida de Sergio Berni, el presidente de la Cámara Baja Alejandro Dichiara se vio habilitado a lanzar la convocatoria a la sesión del 28 de mayo, la primera sesión ordinaria del año. Y según versiones de pasillo, la intención es que antes de que empiece el Mundial haya una sesión para después volver a sesionar en el mes de agosto; tras la Copa del Mundo y el receso de julio.

Diputados descorre el telón legislativo y el Senado en veremos

Es de destacar que producto de la interna peronista todavía no se llenaron los 47 casilleros de las Comisiones parlamentarias de la Cámara Baja. Aún resta definir entre Máximo Kirchner y Martín Insaurralde quién manejara la comisión de Juegos de Azar, Lotería y Prevención de la Ludopatía. Una comisión nueva, que tomo un protagonismo inusitado, “la Orga” quiere quedarse con “una caja” controlada por el insaurraldismo.

Mientras en el Senado sigue la incógnita de cuándo será la primera sesión del año. La única certeza es el compromiso del presidente del bloque de senadores peronistas, Sergio Berni, a los periodistas legislativos de reabrir el Palco de Prensa del Senado. Cerrado, sin explicaciones, hace cerca de tres años por Verónica Magario.