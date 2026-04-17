Finde largo del 1° de mayo: a dónde viajan los argentinos y cuánto cuesta hoy

Faltan días, pero el movimiento ya se nota. Consultas que se disparan, precios que empiezan a moverse y una sensación bastante clara: el fin de semana largo del Día del Trabajador en mayo vuelve a convertirse en una excusa perfecta para salir.

No es solo percepción. Los números más recientes muestran un salto fuerte frente al año pasado. Los viajes dentro del país crecieron cerca de un 50%, mientras que los internacionales avanzaron alrededor del 46%. Después de meses de cierta cautela, el turismo vuelve a levantar la cabeza.

A la hora de elegir, no hay demasiadas sorpresas. Hay destinos que se repiten y siguen funcionando. Buenos Aires, por ejemplo, sigue firme entre los más buscados, sobre todo para escapadas cortas.

También aparecen nombres que ya son casi fijos en cada feriado: Puerto Iguazú, Bariloche, Mendoza y Salta. Cada uno juega su propio partido —naturaleza, gastronomía, paisajes— pero todos comparten algo: son apuestas seguras.

Del otro lado de la frontera, el mapa es parecido. Santiago de Chile, Río de Janeiro, Florianópolis, Foz de Iguazú y San Pablo encabezan las búsquedas. Cercanía, vuelos frecuentes y cierta previsibilidad en costos explican buena parte del fenómeno.

Nuevos destinos que empiezan a meterse

Pero no todo es repetición. Hay movimientos interesantes. Algunos destinos empiezan a colarse en las búsquedas con más fuerza que otros años.

Asunción, por ejemplo, crece como alternativa regional más accesible. También aparecen Miami y Lima, aunque en segmentos más específicos. No son masivos, pero sí marcan tendencia.

Rio de Janeiro- Despegar Río de Janeiro es uno de los destinos más buscados por los argentinos para viajar en el primer fin de semana largo de mayo. Despegar

Dentro del país pasa algo similar. Córdoba, Neuquén y San Miguel de Tucumán ganan terreno, en parte por precios más competitivos y en parte porque muchos buscan cambiar de escenario sin gastar de más.

Cuánto hay que gastar hoy para viajar

Los valores, como siempre, son una de las claves. Para este fin de semana largo ya hay paquetes cerrados que sirven como referencia.

Puerto Iguazú aparece desde $922.908 por persona por dos noches. Bariloche ronda los $840.769, mientras que Mendoza se posiciona un poco más abajo, cerca de los $649.851.

Si la idea es salir del país, Santiago de Chile ofrece algunas de las opciones más accesibles, desde $456.169. Asunción también se mantiene en una franja relativamente baja, alrededor de $543.707. Río de Janeiro, en cambio, se ubica entre los más caros, con valores que llegan a $970.859.

La forma de pagar también cambió

Hay otro dato que explica el momento. La tarjeta de crédito sigue dominando, con el 63% de las operaciones, pero ya no es la única protagonista.

Empiezan a pesar más otras opciones, como el débito o billeteras virtuales. Y en los viajes al exterior se sostiene algo que viene creciendo: el pago en dólares y el uso de cuotas para ordenar el gasto.

En el fondo, la lógica es simple. No se trata solo de viajar, sino de ver cómo hacerlo posible.

El escenario, en definitiva, es claro. Cada feriado largo vuelve a activar el mismo reflejo: mirar destinos, hacer cuentas y, si se puede, armar la valija. Esta vez, con más ganas que dudas.