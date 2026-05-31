Pronóstico: el último domingo de mayo tendrá un dato que cambia el ánimo

El pronóstico anticipa una jornada más templada en gran parte del país, aunque Río Negro tendrá alerta amarilla por lluvias persistentes.

El pronóstico anticipa una jornada templada en gran parte del país, con una sola provincia bajo alerta.

Este domingo 31 de mayo, el pronóstico nacional muestra un escenario mucho más tranquilo que en jornadas anteriores. Solo Río Negro permanece bajo alerta meteorológica, mientras que gran parte del país tendrá nubosidad variable y temperaturas más agradables, con máximas que superarán los 20°.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, el área bajo alerta en Río Negro será afectada por lluvias persistentes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 15 mm, que podrían ser superados en forma local.

mapa_alertas Río Negro tendrá alerta amarilla por lluvias persistentes durante este domingo 31 de mayo. SMN

Fuera de esa advertencia, el pronóstico muestra un panorama más estable para la mayor parte de Argentina. En buena parte del país habrá nubosidad variable, aunque San Juan, Mendoza y La Rioja tendrán cielos despejados durante la jornada.