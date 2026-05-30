Fugazzeta: el secreto de una de las recetas argentinas que todos quieren replicar en casa
Descubre una de las recetas más famosas de la pizza argentina: fugazzeta casera, con mucho queso, cebolla dorada y una masa irresistible.
La fugazzeta es una de las recetas más emblemáticas de las pizzerías argentinas, famosa por su abundante relleno de queso y su irresistible cobertura de cebolla. Nacida de la influencia italiana en Buenos Aires, esta pizza conquistó generaciones gracias a su combinación de ingredientes simples y mucho sabor. ¡Manos a la obra!
Dentro de la cocina porteña, la fugazzeta ocupa un lugar privilegiado entre los grandes clásicos. Podrás preparar una versión casera utilizando pocos ingredientes y siguiendo unos pasos sencillos para lograr una pizza jugosa, dorada y perfecta para compartir.
FICHA
Tiempo de cocción
30 minutos
Cantidad de pasos
20 minutos
Tiempo total de preparación
50 minutos
Modo de cocción
Horneado
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Argentina
Ingredientes
- 2 tapas de masa para pizza
- 400 g de queso mozzarella
- 3 cebollas grandes
- 3 cucharadas de aceite de oliva
- Sal a gusto
- Orégano a gusto
Pasos
- Aceitá una pizzera y colocá una de las masas para pizza. Cubrí con la mozzarella y tapá con la otra masa, sellando bien los bordes.
- Cortá las cebollas en pluma fina y mezclalas con el aceite de oliva y una pizca de sal. Distribuilas sobre la superficie de la pizza.
- Horneá a 220 °C durante 25 a 30 minutos, hasta que la masa esté dorada y las cebollas tiernas.
- Espolvoreá con orégano, dejá reposar unos minutos y serví bien caliente.