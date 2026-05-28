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Día Internacional de la Hamburguesa: Descubrí una de las recetas caseras más deliciosas

En el Día Internacional de la Hamburguesa, explorá una de las recetas caseras más deliciosas y fáciles de preparar.

Candela Spann

Día Internacional de la Hamburguesa: una de las recetas más ricas para compartir &nbsp;

Día Internacional de la Hamburguesa: una de las recetas más ricas para compartir

 

Shutterstock

Las hamburguesas caseras son una de las recetas más populares y versátiles para disfrutar en cualquier ocasión, ya sea en reuniones con amigos, comidas familiares o cenas rápidas. Y qué mejor momento para prepararlas que hoy, en el Día Internacional de la Hamburguesa, una fecha perfecta para rendir homenaje a este clásico irresistible que conquista a grandes y chicos. ¡Manos a la obra!.

Dentro de la cocina moderna, las hamburguesas se han convertido en una opción ideal por su practicidad y por la posibilidad de personalizarlas con distintos ingredientes y acompañamientos. Podrás preparar unas hamburguesas jugosas y llenas de sabor utilizando pocos ingredientes y siguiendo pasos muy sencillos.

FICHA

Tiempo de cocción
15 minutos
Cantidad de pasos
10 minutos
Tiempo total de preparación
25 minutos
Modo de cocción
Plancha o sartén
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Internacional

Ingredientes

  • 500 g de carne picada vacuna 500 g de carne picada vacuna
  • 1 huevo 1 huevo
  • 2 cucharadas de pan rallado 2 cucharadas de pan rallado
  • Sal a gusto Sal a gusto
  • Pimienta a gusto Pimienta a gusto
  • 4 panes de hamburguesa 4 panes de hamburguesa
  • Queso, lechuga y tomate (opcionales) Queso, lechuga y tomate (opcionales)
Pasos
  • Mezclá la carne picada, el huevo, el pan rallado, la sal y la pimienta hasta integrar bien. Formá las hamburguesas con las manos. Mezclá la carne picada, el huevo, el pan rallado, la sal y la pimienta hasta integrar bien. Formá las hamburguesas con las manos.
  • Cocinalas en una plancha o sartén caliente durante 4 a 5 minutos por lado, hasta que estén doradas y cocidas. Cocinalas en una plancha o sartén caliente durante 4 a 5 minutos por lado, hasta que estén doradas y cocidas.
  • Si lo deseás, agregá queso sobre las hamburguesas en los últimos minutos de cocción para que se derrita. Si lo deseás, agregá queso sobre las hamburguesas en los últimos minutos de cocción para que se derrita.
  • Servilas dentro de los panes de hamburguesa con lechuga, tomate y los ingredientes que más te gusten. Servilas dentro de los panes de hamburguesa con lechuga, tomate y los ingredientes que más te gusten.

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