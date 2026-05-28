Día Internacional de la Hamburguesa: Descubrí una de las recetas caseras más deliciosas
En el Día Internacional de la Hamburguesa, explorá una de las recetas caseras más deliciosas y fáciles de preparar.
Las hamburguesas caseras son una de las recetas más populares y versátiles para disfrutar en cualquier ocasión, ya sea en reuniones con amigos, comidas familiares o cenas rápidas. Y qué mejor momento para prepararlas que hoy, en el Día Internacional de la Hamburguesa, una fecha perfecta para rendir homenaje a este clásico irresistible que conquista a grandes y chicos. ¡Manos a la obra!.
Dentro de la cocina moderna, las hamburguesas se han convertido en una opción ideal por su practicidad y por la posibilidad de personalizarlas con distintos ingredientes y acompañamientos. Podrás preparar unas hamburguesas jugosas y llenas de sabor utilizando pocos ingredientes y siguiendo pasos muy sencillos.
FICHA
Ingredientes
- 500 g de carne picada vacuna
- 1 huevo
- 2 cucharadas de pan rallado
- Sal a gusto
- Pimienta a gusto
- 4 panes de hamburguesa
- Queso, lechuga y tomate (opcionales)
- Mezclá la carne picada, el huevo, el pan rallado, la sal y la pimienta hasta integrar bien. Formá las hamburguesas con las manos.
- Cocinalas en una plancha o sartén caliente durante 4 a 5 minutos por lado, hasta que estén doradas y cocidas.
- Si lo deseás, agregá queso sobre las hamburguesas en los últimos minutos de cocción para que se derrita.
- Servilas dentro de los panes de hamburguesa con lechuga, tomate y los ingredientes que más te gusten.