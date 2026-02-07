Tentación total: receta de hamburguesas con queso cheddar perfecta para el verano
Este verano disfrutá una receta de hamburguesas con cheddar jugosa y casera, perfecta para reuniones con amigos, parrilladas o cenas fáciles llenas de sabor.
En el verano, las comidas simples y sabrosas son las más elegidas, y esta receta de hamburguesas con cheddar es perfecta para disfrutar en familia o con amigos. Con carne jugosa, queso bien fundido y pan suave, es una opción clásica que nunca falla. Ideal para parrilla o sartén, se prepara fácil y queda irresistible. ¡Vamos a la receta!.
Rinde: 4 hamburguesas
Ingredientes
500 g de carne picada vacuna.
4 panes de hamburguesa.
4 fetas de queso cheddar.
1 diente de ajo picado.
2 cucharadas de perejil picado.
Sal y pimienta a gusto.
1 cucharada de mostaza (opcional).
1 tomate en rodajas.
Hojas de lechuga.
1 cucharada de aceite.
Paso a paso ¡muy fácil!
1. Colocá la carne picada en un bowl y agregá el ajo, perejil, sal, pimienta y mostaza.
2. Mezclá bien con las manos hasta integrar todos los ingredientes.
3. Dividí la preparación en 4 partes iguales y formá las hamburguesas del mismo tamaño.
4. Calentá una plancha o sartén con un poco de aceite a fuego medio.
5. Cociná las hamburguesas durante 4 a 5 minutos por lado, según el punto deseado.
6. Cuando estén casi listas, colocá una feta de cheddar sobre cada una para que se derrita.
7. Tostá levemente los panes en la misma plancha para darles más sabor.
8. Armá las hamburguesas con lechuga, tomate y la carne con cheddar fundido.
9. Serví enseguida para disfrutarlas bien calientes.
De la cocina a tu mesa
Las hamburguesas con cheddar se popularizaron en Estados Unidos y hoy es un clásico mundial. Esta receta se puede conservar ya cocida en heladera hasta 2 días; recalentala en sartén u horno para mantener su jugosidad y sabor. ¡Éxito asegurado!.