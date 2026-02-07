Tentación total: receta de hamburguesas con queso cheddar perfecta para el verano

En el verano, las comidas simples y sabrosas son las más elegidas, y esta receta de hamburguesas con cheddar es perfecta para disfrutar en familia o con amigos. Con carne jugosa, queso bien fundido y pan suave, es una opción clásica que nunca falla. Ideal para parrilla o sartén, se prepara fácil y queda irresistible. ¡Vamos a la receta !.

Muchas versiones de la receta de hamburguesas con cheddar incluyen salsas caseras y toppings frescos para darle un toque personal.

Imposible no tentarse con estas hamburguesas

1. Colocá la carne picada en un bowl y agregá el ajo , perejil , sal , pimienta y mostaza .

2. Mezclá bien con las manos hasta integrar todos los ingredientes.

3. Dividí la preparación en 4 partes iguales y formá las hamburguesas del mismo tamaño.

4. Calentá una plancha o sartén con un poco de aceite a fuego medio.

5. Cociná las hamburguesas durante 4 a 5 minutos por lado, según el punto deseado.

6. Cuando estén casi listas, colocá una feta de cheddar sobre cada una para que se derrita.

7. Tostá levemente los panes en la misma plancha para darles más sabor.

8. Armá las hamburguesas con lechuga, tomate y la carne con cheddar fundido.

9. Serví enseguida para disfrutarlas bien calientes.

Un mordisco de puro placer La receta de hamburguesas con cheddar es una de las más elegidas en el mundo por su combinación de carne jugosa y queso bien fundido. Shutterstock

De la cocina a tu mesa

Las hamburguesas con cheddar se popularizaron en Estados Unidos y hoy es un clásico mundial. Esta receta se puede conservar ya cocida en heladera hasta 2 días; recalentala en sartén u horno para mantener su jugosidad y sabor. ¡Éxito asegurado!.