Patatas a lo pobre: una de las recetas tradicionales españolas que conquista tu mesa
Las patatas a lo pobre, un clásico español, una de las recetas que conquistan tu mesa con ingredientes sencillos y sabor tradicional.
Las patatas a lo pobre son una de las recetas más tradicionales y queridas de la gastronomía española, especialmente en Andalucía. A pesar de su nombre humilde, este plato destaca por su sabor y por la combinación de ingredientes sencillos que dan lugar a una guarnición deliciosa o a un plato completo lleno de tradición.
Dentro de la cocina española, las patatas a lo pobre son un ejemplo perfecto de cómo se pueden conseguir grandes resultados con pocos ingredientes. Prepara este clásico casero siguiendo unos pasos muy sencillos y disfrutando de todo el sabor de una elaboración típica de nuestras mesas.
FICHA
Ingredientes
- 800 g de patatas
- 1 cebolla grande
- 1 pimiento verde
- 100 ml de aceite de oliva virgen extra
- Sal al gusto
- Pela las patatas y córtalas en rodajas finas. Corta la cebolla en juliana y el pimiento verde en tiras.
- Calienta el aceite de oliva en una sartén amplia y añade las patatas, la cebolla y el pimiento. Cocina a fuego medio, removiendo de vez en cuando, hasta que las verduras estén tiernas.
- Sazona con sal al gusto y continúa la cocción unos minutos más hasta que las patatas estén ligeramente doradas.
- Retira del fuego y sirve inmediatamente como acompañamiento o plato principal.