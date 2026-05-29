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Patatas a lo pobre: una de las recetas tradicionales españolas que conquista tu mesa

Las patatas a lo pobre, un clásico español, una de las recetas que conquistan tu mesa con ingredientes sencillos y sabor tradicional.

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Una de las recetas más deliciosa y fácil patatas a lo pobre

Una de las recetas más deliciosa y fácil patatas a lo pobre

Las patatas a lo pobre son una de las recetas más tradicionales y queridas de la gastronomía española, especialmente en Andalucía. A pesar de su nombre humilde, este plato destaca por su sabor y por la combinación de ingredientes sencillos que dan lugar a una guarnición deliciosa o a un plato completo lleno de tradición.

Dentro de la cocina española, las patatas a lo pobre son un ejemplo perfecto de cómo se pueden conseguir grandes resultados con pocos ingredientes. Prepara este clásico casero siguiendo unos pasos muy sencillos y disfrutando de todo el sabor de una elaboración típica de nuestras mesas.

FICHA

Tiempo de cocción
25 minutos
Cantidad de pasos
10 minutos
Tiempo total de preparación
35 minutos
Modo de cocción
Sartén
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Fácil

Ingredientes

  • 800 g de patatas 800 g de patatas
  • 1 cebolla grande 1 cebolla grande
  • 1 pimiento verde 1 pimiento verde
  • 100 ml de aceite de oliva virgen extra 100 ml de aceite de oliva virgen extra
  • Sal al gusto Sal al gusto
Pasos
  • Pela las patatas y córtalas en rodajas finas. Corta la cebolla en juliana y el pimiento verde en tiras. Pela las patatas y córtalas en rodajas finas. Corta la cebolla en juliana y el pimiento verde en tiras.
  • Calienta el aceite de oliva en una sartén amplia y añade las patatas, la cebolla y el pimiento. Cocina a fuego medio, removiendo de vez en cuando, hasta que las verduras estén tiernas. Calienta el aceite de oliva en una sartén amplia y añade las patatas, la cebolla y el pimiento. Cocina a fuego medio, removiendo de vez en cuando, hasta que las verduras estén tiernas.
  • Sazona con sal al gusto y continúa la cocción unos minutos más hasta que las patatas estén ligeramente doradas. Sazona con sal al gusto y continúa la cocción unos minutos más hasta que las patatas estén ligeramente doradas.
  • Retira del fuego y sirve inmediatamente como acompañamiento o plato principal. Retira del fuego y sirve inmediatamente como acompañamiento o plato principal.

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