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Te presentamos una de las mejores recetas: patatas alioli españolas en pocos pasos

Descubre una de las mejores recetas de patatas alioli de la cocina española, una tapa fácil, cremosa y llena de sabor para cualquier ocasión.

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La cocina española nos ofrece variedad de recetas deliciosas te compartimos la de patatas alioli

La cocina española nos ofrece variedad de recetas deliciosas te compartimos la de patatas alioli

Imagen creada por IA - MDZ

Las patatas alioli son una de las recetas más populares de los bares y terrazas de España, apreciadas por su sencillez y su sabor irresistible. Este clásico combina patatas cocidas o fritas con una cremosa salsa alioli, logrando una tapa perfecta para compartir como aperitivo o acompañamiento en cualquier comida. ¡Manos a la obra!

Dentro de la cocina española, las patatas alioli ocupan un lugar destacado gracias a su preparación sencilla y a la intensidad de su sabor. Prepara en casa una versión tradicional utilizando pocos ingredientes y siguiendo unos pasos muy fáciles, ideales para disfrutar de una auténtica tapa casera.

FICHA

Tiempo de cocción
20 minutos
Cantidad de pasos
10 minutos
Tiempo total de preparación
30 minutos
Modo de cocción
Hervido
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Española

Ingredientes

  • 800 g de patatas 800 g de patatas
  • 200 ml de salsa alioli 200 ml de salsa alioli
  • Sal al gusto Sal al gusto
  • Perejil fresco picado (opcional) Perejil fresco picado (opcional)
Pasos
  • Pela las patatas, córtalas en dados medianos y cuécelas en abundante agua con sal hasta que estén tiernas. Escúrrelas y deja que se templen. Pela las patatas, córtalas en dados medianos y cuécelas en abundante agua con sal hasta que estén tiernas. Escúrrelas y deja que se templen.
  • Coloca las patatas en una fuente y mézclalas con la salsa alioli hasta que queden bien cubiertas. Coloca las patatas en una fuente y mézclalas con la salsa alioli hasta que queden bien cubiertas.
  • Espolvorea con perejil fresco picado si lo deseas y sirve inmediatamente o deja enfriar en la nevera antes de llevar a la mesa. Espolvorea con perejil fresco picado si lo deseas y sirve inmediatamente o deja enfriar en la nevera antes de llevar a la mesa.

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