Te presentamos una de las mejores recetas: patatas alioli españolas en pocos pasos

Las patatas alioli son una de las recetas más populares de los bares y terrazas de España, apreciadas por su sencillez y su sabor irresistible. Este clásico combina patatas cocidas o fritas con una cremosa salsa alioli, logrando una tapa perfecta para compartir como aperitivo o acompañamiento en cualquier comida. ¡Manos a la obra!