Te presentamos una de las mejores recetas: patatas alioli españolas en pocos pasos
Descubre una de las mejores recetas de patatas alioli de la cocina española, una tapa fácil, cremosa y llena de sabor para cualquier ocasión.
Las patatas alioli son una de las recetas más populares de los bares y terrazas de España, apreciadas por su sencillez y su sabor irresistible. Este clásico combina patatas cocidas o fritas con una cremosa salsa alioli, logrando una tapa perfecta para compartir como aperitivo o acompañamiento en cualquier comida. ¡Manos a la obra!
Dentro de la cocina española, las patatas alioli ocupan un lugar destacado gracias a su preparación sencilla y a la intensidad de su sabor. Prepara en casa una versión tradicional utilizando pocos ingredientes y siguiendo unos pasos muy fáciles, ideales para disfrutar de una auténtica tapa casera.
FICHA
Ingredientes
- 800 g de patatas
- 200 ml de salsa alioli
- Sal al gusto
- Perejil fresco picado (opcional)
- Pela las patatas, córtalas en dados medianos y cuécelas en abundante agua con sal hasta que estén tiernas. Escúrrelas y deja que se templen.
- Coloca las patatas en una fuente y mézclalas con la salsa alioli hasta que queden bien cubiertas.
- Espolvorea con perejil fresco picado si lo deseas y sirve inmediatamente o deja enfriar en la nevera antes de llevar a la mesa.