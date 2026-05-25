Una de las recetas más económicas, rendidoras y ricas: milanesas de berenjena

Las milanesas de berenjena son una alternativa sabrosa y versátil a las milanesas tradicionales, ideales para incorporar más vegetales a la alimentación sin resignar sabor. Esta es una de las recetas que combina una cobertura crocante y dorada con la textura tierna de la berenjena, logrando un plato que gusta tanto a chicos como a grandes. ¡Manos a la obra!