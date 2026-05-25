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Una de las recetas más económicas, rendidoras y ricas: milanesas de berenjena

Descubre una de las recetas económicas y deliciosas de nuestro recetario: milanesas de berenjena, una opción saludable y rendidora para toda la familia.

Candela Spann

Recetas perfectas, milanesas de berenjena

Recetas perfectas, milanesas de berenjena

Pexels

Las milanesas de berenjena son una alternativa sabrosa y versátil a las milanesas tradicionales, ideales para incorporar más vegetales a la alimentación sin resignar sabor. Esta es una de las recetas que combina una cobertura crocante y dorada con la textura tierna de la berenjena, logrando un plato que gusta tanto a chicos como a grandes. ¡Manos a la obra!

Perfectas para servir con ensaladas, puré o papas al horno, las milanesas de berenjena se han convertido en un clásico de la cocina casera. Su preparación es sencilla y permite obtener una comida económica, nutritiva y muy rendidora para cualquier día de la semana.

FICHA

Tiempo de cocción
25 minutos
Cantidad de pasos
20 minutos
Tiempo total de preparación
45 minutos
Modo de cocción
Horneado
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Casera

Ingredientes

  • 2 berenjenas grandes 2 berenjenas grandes
  • 2 huevos 2 huevos
  • 200 gr de pan rallado 200 gr de pan rallado
  • 50 gr de queso rallado 50 gr de queso rallado
  • 1 cucharadita de ajo en polvo 1 cucharadita de ajo en polvo
  • Sal al gusto Sal al gusto
  • Aceite de oliva cantidad necesaria Aceite de oliva cantidad necesaria
Pasos
  • Lavar las berenjenas y cortarlas en rodajas de aproximadamente 1 cm de espesor. Espolvorearlas con sal y dejarlas reposar 15 minutos. Luego enjuagarlas y secarlas con papel de cocina. Lavar las berenjenas y cortarlas en rodajas de aproximadamente 1 cm de espesor. Espolvorearlas con sal y dejarlas reposar 15 minutos. Luego enjuagarlas y secarlas con papel de cocina.
  • Batir los huevos. En otro recipiente mezclar el pan rallado, el queso rallado y el ajo en polvo. Batir los huevos. En otro recipiente mezclar el pan rallado, el queso rallado y el ajo en polvo.
  • Pasar cada rodaja de berenjena por el huevo y luego por la mezcla de pan rallado, presionando para que el rebozado se adhiera bien. Pasar cada rodaja de berenjena por el huevo y luego por la mezcla de pan rallado, presionando para que el rebozado se adhiera bien.
  • Colocar las milanesas en una placa aceitada, rociarlas con aceite de oliva y hornear a 200 °C durante 20 a 25 minutos, dándolas vuelta a mitad de cocción para que se doren de ambos lados. Colocar las milanesas en una placa aceitada, rociarlas con aceite de oliva y hornear a 200 °C durante 20 a 25 minutos, dándolas vuelta a mitad de cocción para que se doren de ambos lados.

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