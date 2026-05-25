Una de las recetas más económicas, rendidoras y ricas: milanesas de berenjena
Descubre una de las recetas económicas y deliciosas de nuestro recetario: milanesas de berenjena, una opción saludable y rendidora para toda la familia.
Las milanesas de berenjena son una alternativa sabrosa y versátil a las milanesas tradicionales, ideales para incorporar más vegetales a la alimentación sin resignar sabor. Esta es una de las recetas que combina una cobertura crocante y dorada con la textura tierna de la berenjena, logrando un plato que gusta tanto a chicos como a grandes. ¡Manos a la obra!
Perfectas para servir con ensaladas, puré o papas al horno, las milanesas de berenjena se han convertido en un clásico de la cocina casera. Su preparación es sencilla y permite obtener una comida económica, nutritiva y muy rendidora para cualquier día de la semana.
FICHA
Ingredientes
- 2 berenjenas grandes
- 2 huevos
- 200 gr de pan rallado
- 50 gr de queso rallado
- 1 cucharadita de ajo en polvo
- Sal al gusto
- Aceite de oliva cantidad necesaria
- Lavar las berenjenas y cortarlas en rodajas de aproximadamente 1 cm de espesor. Espolvorearlas con sal y dejarlas reposar 15 minutos. Luego enjuagarlas y secarlas con papel de cocina.
- Batir los huevos. En otro recipiente mezclar el pan rallado, el queso rallado y el ajo en polvo.
- Pasar cada rodaja de berenjena por el huevo y luego por la mezcla de pan rallado, presionando para que el rebozado se adhiera bien.
- Colocar las milanesas en una placa aceitada, rociarlas con aceite de oliva y hornear a 200 °C durante 20 a 25 minutos, dándolas vuelta a mitad de cocción para que se doren de ambos lados.