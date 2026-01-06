Presenta:

Berenjenas asadas con yogurt y especias: una receta perfecta para el verano

Una receta con textura cremosa y sabores intensos que lleva berenjenas, yogurt cítrico y especias aromáticas, para comidas livianas.

Una receta distinta y exquisita para el verano.

Las berenjenas asadas se cocinan rápido y desarrollan una textura cremosa que funciona perfecto para platos frescos. En esta receta, el vegetal se lleva a un terreno más elaborado, donde el ahumado del horno se junta con la acidez del yogurt y el perfume especiado de la dukkah.

No es una preparación básica, pero tampoco complicada. Requiere atención en el punto de cocción y en la construcción de sabores, logrando un plato perfecto para una comida liviana. Así que... ¡manos a la obra!

Ingredientes

Para las berenjenas:

  • 2 berenjenas grandes

  • Aceite de oliva

  • Sal gruesa y pimienta negra

Para la base:

  • 1 taza de yogurt griego natural

  • Jugo y ralladura de ½ limón

  • 1 cucharada de aceite de oliva

  • Sal fina

Para el topping:

  • 2 cucharadas de dukkah (mezcla de frutos secos y especias)

  • Semillas de granada o tomates cherry

  • Hojas de perejil o cilantro

Una receta para el verano que no te podés perder.

Paso a paso de la receta

  1. Precalentá el horno fuerte y cortá las berenjenas a la mitad en forma longitudinal.

  2. Marcá la pulpa con cortes en forma de rombos sin atravesar la piel.

  3. Rociá con aceite de oliva, sal y pimienta, y colocalas con la pulpa hacia arriba en una placa.

  4. Llevá al horno hasta que estén bien doradas y blandas por dentro, unos 35 a 40 minutos.

  5. Mientras tanto mezclá el yogurt con el limón, el aceite y la sal hasta lograr una crema lisa y fresca.

  6. Una vez listas las berenjenas, dejalas reposar unos minutos fuera del horno.

  7. Serví una base generosa de yogurt, apoyá las berenjenas encima y terminá con dukkah, semillas y hierbas frescas. ¡Y listo!

