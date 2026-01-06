Berenjenas asadas con yogurt y especias: una receta perfecta para el verano
Una receta con textura cremosa y sabores intensos que lleva berenjenas, yogurt cítrico y especias aromáticas, para comidas livianas.
Las berenjenas asadas se cocinan rápido y desarrollan una textura cremosa que funciona perfecto para platos frescos. En esta receta, el vegetal se lleva a un terreno más elaborado, donde el ahumado del horno se junta con la acidez del yogurt y el perfume especiado de la dukkah.
No es una preparación básica, pero tampoco complicada. Requiere atención en el punto de cocción y en la construcción de sabores, logrando un plato perfecto para una comida liviana. Así que... ¡manos a la obra!
Te Podría Interesar
Ingredientes
Para las berenjenas:
2 berenjenas grandes
Aceite de oliva
Sal gruesa y pimienta negra
Para la base:
1 taza de yogurt griego natural
Jugo y ralladura de ½ limón
1 cucharada de aceite de oliva
Sal fina
Para el topping:
2 cucharadas de dukkah (mezcla de frutos secos y especias)
Semillas de granada o tomates cherry
Hojas de perejil o cilantro
Paso a paso de la receta
-
Precalentá el horno fuerte y cortá las berenjenas a la mitad en forma longitudinal.
Marcá la pulpa con cortes en forma de rombos sin atravesar la piel.
Rociá con aceite de oliva, sal y pimienta, y colocalas con la pulpa hacia arriba en una placa.
Llevá al horno hasta que estén bien doradas y blandas por dentro, unos 35 a 40 minutos.
Mientras tanto mezclá el yogurt con el limón, el aceite y la sal hasta lograr una crema lisa y fresca.
Una vez listas las berenjenas, dejalas reposar unos minutos fuera del horno.
Serví una base generosa de yogurt, apoyá las berenjenas encima y terminá con dukkah, semillas y hierbas frescas. ¡Y listo!