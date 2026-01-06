Receta de camarones al coco: un sabor mexicano irresistible

Esta receta de camarones al coco es perfecta para el verano, ya que combina sabores tropicales, textura crujiente y un contraste delicioso entre lo dulce y lo salado. Es ideal para compartir en comidas informales, reuniones al aire libre o como plato principal ligero y lleno de sabor.

La receta de camarones al coco suele servirse con salsas frutales para realzar su sabor.

2- Sazona los camarones con sal, pimienta y paprika.

3- Coloca la harina en un plato, los huevos batidos en otro y mezcla el coco rallado con el pan molido en un tercero.

4- Pasa cada camarón por la harina, luego por el huevo y finalmente cúbrelo con la mezcla de coco.

5- Calienta el aceite en una sartén profunda a fuego medio.

6- Fríe los camarones durante 2 a 3 minutos por lado, hasta que estén dorados y crujientes.

7- Retira y escurre sobre papel absorbente.

8- Sirve calientes acompañados de limón o la salsa de tu preferencia.

Aunque es frita, la receta también puede adaptarse al horno o a la freidora de aire. Marco Beteta

De la cocina a la mesa

La receta de camarones al coco es una opción ideal para el verano, ya que ofrece un platillo ligero, crujiente y lleno de sabor tropical. Su preparación es sencilla y no requiere ingredientes complicados, lo que la hace perfecta tanto para cocineros principiantes como experimentados. Estos camarones pueden servirse como entrada, plato principal o incluso en tacos o ensaladas frescas. Acompañados de salsas frutales o ensaladas ligeras, se convierten en una alternativa versátil y vistosa que siempre sorprende y agrada a todos los comensales. ¡A disfrutar!