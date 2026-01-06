Receta de camarones al coco: un sabor mexicano irresistible
Prepara esta receta paso a paso de camarones al coco, perfecta para disfrutar en cualquier ocasión de una auténtica comida mexicana.
Esta receta de camarones al coco es perfecta para el verano, ya que combina sabores tropicales, textura crujiente y un contraste delicioso entre lo dulce y lo salado. Es ideal para compartir en comidas informales, reuniones al aire libre o como plato principal ligero y lleno de sabor.
Ingredientes para unos camarones al coco perfectos
Rinde 4 porciones.
- 500 g de camarones grandes crudos, pelados y desvenados.
- 1 taza de coco rallado.
- ½ taza de pan molido.
- 2 huevos grandes.
- ½ taza de harina de trigo.
- 1 cucharadita de sal.
- ½ cucharadita de pimienta negra.
- ½ cucharadita de paprika.
- Aceite vegetal suficiente para freír.
- Limón en gajos para servir (opcional).
- Salsa agridulce o de mango para acompañar (opcional).
Paso a paso ¡muy fácil!
1- Lava los camarones y sécalos bien con papel absorbente.
2- Sazona los camarones con sal, pimienta y paprika.
3- Coloca la harina en un plato, los huevos batidos en otro y mezcla el coco rallado con el pan molido en un tercero.
4- Pasa cada camarón por la harina, luego por el huevo y finalmente cúbrelo con la mezcla de coco.
5- Calienta el aceite en una sartén profunda a fuego medio.
6- Fríe los camarones durante 2 a 3 minutos por lado, hasta que estén dorados y crujientes.
7- Retira y escurre sobre papel absorbente.
8- Sirve calientes acompañados de limón o la salsa de tu preferencia.
De la cocina a la mesa
La receta de camarones al coco es una opción ideal para el verano, ya que ofrece un platillo ligero, crujiente y lleno de sabor tropical. Su preparación es sencilla y no requiere ingredientes complicados, lo que la hace perfecta tanto para cocineros principiantes como experimentados. Estos camarones pueden servirse como entrada, plato principal o incluso en tacos o ensaladas frescas. Acompañados de salsas frutales o ensaladas ligeras, se convierten en una alternativa versátil y vistosa que siempre sorprende y agrada a todos los comensales. ¡A disfrutar!