Receta saludable de verano: ensalada de remolacha y huevo ¡fácil de hacer y deliciosa!
Fresca y rendidora, esta ensalada es una receta simple y nutritiva para resolver comidas livianas en pleno verano.
Colorida, fresca y muy rendidora, esta ensalada de remolacha y huevo es una receta ideal para el verano. Se prepara con ingredientes simples, se disfruta bien fría y combina sabor, nutrientes y practicidad en un plato liviano pero completo. Preparala para compartir y ganate el corazón de todos ¡manos a la obra!
Te Podría Interesar
Ingredientes (rinde 4 porciones)
-
Remolachas cocidas – 3 unidades medianas
Huevos – 4 unidades
Cebolla morada – ½ unidad chica
Aceite de oliva – 3 cucharadas
Vinagre de vino – 1 cucharada
Sal – a gusto
Pimienta negra – a gusto
Perejil fresco – 1 cucharada picada
Paso a paso para crear una ensalada de remolacha y huevo deliciosa
1- Pelá las remolachas cocidas y cortalas en cubos medianos.
2- Herví los huevos durante 10 minutos, enfriálos, pelalos y cortalos en cuartos.
3- Picá bien fina la cebolla morada para darle frescura y un toque suave .
4- En un bowl grande, mezclá las remolachas, los huevos y la cebolla, integrando con cuidado.
5- Condimentá con aceite de oliva, vinagre, sal y pimienta.
6- Espolvoreá perejil fresco, llevá a la heladera unos minutos y serví bien fría.
De la cocina a la mesa
Esta ensalada de remolacha y huevo es una receta simple y sabrosa para el verano. Con pocos ingredientes, ofrece un plato completo, fresco y nutritivo, ideal como entrada o comida principal liviana. El dulzor de la remolacha combina perfecto con el huevo, logrando equilibrio y color en cada plato. Servila bien fría, recién condimentada, y disfrutá una preparación casera que suma sabor y practicidad a la mesa diaria durante el verano. ¡A disfrutar!