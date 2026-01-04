Receta saludable de verano: ensalada de remolacha y huevo ¡fácil de hacer y deliciosa!

Colorida, fresca y muy rendidora, esta ensalada de remolacha y huevo es una receta ideal para el verano . Se prepara con ingredientes simples, se disfruta bien fría y combina sabor, nutrientes y practicidad en un plato liviano pero completo. Preparala para compartir y ganate el corazón de todos ¡manos a la obra!

La ensalada de remolacha es una receta muy popular en verano por su frescura.

1- Pelá las remolachas cocidas y cortalas en cubos medianos.

2- Herví los huevos durante 10 minutos, enfriálos, pelalos y cortalos en cuartos.

3- Picá bien fina la cebolla morada para darle frescura y un toque suave .

4- En un bowl grande, mezclá las remolachas, los huevos y la cebolla, integrando con cuidado.

5- Condimentá con aceite de oliva, vinagre, sal y pimienta.

6- Espolvoreá perejil fresco, llevá a la heladera unos minutos y serví bien fría.

En verano, esta receta se consume fría para resaltar el dulzor natural de la remolacha.

De la cocina a la mesa

Esta ensalada de remolacha y huevo es una receta simple y sabrosa para el verano. Con pocos ingredientes, ofrece un plato completo, fresco y nutritivo, ideal como entrada o comida principal liviana. El dulzor de la remolacha combina perfecto con el huevo, logrando equilibrio y color en cada plato. Servila bien fría, recién condimentada, y disfrutá una preparación casera que suma sabor y practicidad a la mesa diaria durante el verano. ¡A disfrutar!