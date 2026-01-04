Presenta:

Receta saludable de verano: ensalada de remolacha y huevo ¡fácil de hacer y deliciosa!

Fresca y rendidora, esta ensalada es una receta simple y nutritiva para resolver comidas livianas en pleno verano.

Candela Spann

Una auténtica receta de verano: receta de remolacha y huevo
Imagen creada con IA MDZ

Colorida, fresca y muy rendidora, esta ensalada de remolacha y huevo es una receta ideal para el verano. Se prepara con ingredientes simples, se disfruta bien fría y combina sabor, nutrientes y practicidad en un plato liviano pero completo. Preparala para compartir y ganate el corazón de todos ¡manos a la obra!

La ensalada de remolacha es una receta muy popular en verano por su frescura.
Ingredientes (rinde 4 porciones)

  • Remolachas cocidas – 3 unidades medianas

  • Huevos – 4 unidades

  • Cebolla morada – ½ unidad chica

  • Aceite de oliva – 3 cucharadas

  • Vinagre de vino – 1 cucharada

  • Sal – a gusto

  • Pimienta negra – a gusto

  • Perejil fresco – 1 cucharada picada

Paso a paso para crear una ensalada de remolacha y huevo deliciosa

1- Pelá las remolachas cocidas y cortalas en cubos medianos.

2- Herví los huevos durante 10 minutos, enfriálos, pelalos y cortalos en cuartos.

3- Picá bien fina la cebolla morada para darle frescura y un toque suave .

4- En un bowl grande, mezclá las remolachas, los huevos y la cebolla, integrando con cuidado.

5- Condimentá con aceite de oliva, vinagre, sal y pimienta.

6- Espolvoreá perejil fresco, llevá a la heladera unos minutos y serví bien fría.

En verano, esta receta se consume fría para resaltar el dulzor natural de la remolacha.
De la cocina a la mesa

Esta ensalada de remolacha y huevo es una receta simple y sabrosa para el verano. Con pocos ingredientes, ofrece un plato completo, fresco y nutritivo, ideal como entrada o comida principal liviana. El dulzor de la remolacha combina perfecto con el huevo, logrando equilibrio y color en cada plato. Servila bien fría, recién condimentada, y disfrutá una preparación casera que suma sabor y practicidad a la mesa diaria durante el verano. ¡A disfrutar!

