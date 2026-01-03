Ensalada de lentejas: la receta de verano, liviana y saludable que se gana el corazón de todos
Ideal para días calurosos, esta receta de ensalada de lentejas es un clásico del verano: se prepara con anticipación, es nutritiva y se disfruta bien fría.
Fresca, completa y fácil de preparar, esta receta de ensalada de lentejas es una gran aliada del verano. Se disfruta bien fría, es nutritiva y rendidora, ideal para resolver almuerzos livianos sin resignar sabor ni practicidad. ¡Prepárala sin mayores complicaciones! Manos a la obra.
Te Podría Interesar
Ingredientes (rinde 4 porciones)
-
Lentejas cocidas, 400 gramos
Tomate, 2 unidades medianas
Cebolla morada, 1 unidad chica
Morrón rojo, ½ unidad
Perejil fresco, 2 cucharadas
Aceite de oliva, 4 cucharadas
Jugo de limón, 2 cucharadas
Sal, a gusto
Pimienta, a gusto
Paso a paso para crear una ensalada de lentejas deliciosa
1- Para esta receta de verano, coloca las lentejas bien escurridas en un bowl amplio.
2- Lava y corta el tomate, la cebolla morada y el morrón rojo en cubos pequeños.
3- Agrega las verduras a las lentejas y mezclar suavemente.
4- Sumar el perejil fresco picado para aportar aroma y frescura.
5- Condimenta con el aceite de oliva, el jugo de limón, sal y pimienta.
6- Mezcla bien y lleva a la heladera para disfrutar esta receta bien fría en verano.
De la cocina a la mesa
Esta receta de ensalada de lentejas demuestra que comer fresco en verano también puede ser completo. Servida fría, combina lentejas, tomate, cebolla y aceite en un plato equilibrado, práctico y sabroso. Es ideal para preparar con anticipación, llevar al trabajo o compartir en reuniones informales. Además, se adapta fácilmente a lo que haya en la heladera sin perder identidad. En la mesa, aporta color, textura y energía sin resultar pesada. ¡A disfrutar!