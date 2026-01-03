Ensalada de lentejas: la receta de verano, liviana y saludable que se gana el corazón de todos

Fresca, completa y fácil de preparar, esta receta de ensalada de lentejas es una gran aliada del verano . Se disfruta bien fría, es nutritiva y rendidora, ideal para resolver almuerzos livianos sin resignar sabor ni practicidad. ¡Prepárala sin mayores complicaciones! Manos a la obra.

Esta receta es muy elegida en verano porque las lentejas se disfrutan frías.

1- Para esta receta de verano , coloca las lentejas bien escurridas en un bowl amplio.

2- Lava y corta el tomate, la cebolla morada y el morrón rojo en cubos pequeños.

3- Agrega las verduras a las lentejas y mezclar suavemente.

4- Sumar el perejil fresco picado para aportar aroma y frescura.

5- Condimenta con el aceite de oliva, el jugo de limón, sal y pimienta.

6- Mezcla bien y lleva a la heladera para disfrutar esta receta bien fría en verano.

En verano, esta receta gana sabor tras unas horas de heladera.

De la cocina a la mesa

Esta receta de ensalada de lentejas demuestra que comer fresco en verano también puede ser completo. Servida fría, combina lentejas, tomate, cebolla y aceite en un plato equilibrado, práctico y sabroso. Es ideal para preparar con anticipación, llevar al trabajo o compartir en reuniones informales. Además, se adapta fácilmente a lo que haya en la heladera sin perder identidad. En la mesa, aporta color, textura y energía sin resultar pesada. ¡A disfrutar!