Comienza hoy en Las Vegas: las 5 claves de la feria CES 2026 que van a cambiar la industria

El mundo de la tecnología dirige todas sus miradas hacia Las Vegas, donde hoy se da el puntapié inicial a una nueva edición del legendario CES 2026. Si bien las puertas del Centro de Convenciones se abrirán oficialmente al público general el 6 de enero, la acción comienza este domingo con las conferencias de prensa de los gigantes del sector. Samsung será la encargada de inaugurar la jornada, marcando el ritmo de un evento que promete romper récords con más de 4.500 expositores y una afluencia superior a los 142.000 asistentes.

en-el-2027-ces-celebrara-60-anos Feria tecnológica en Las Vegas Feria: Robots, pantallas triples y el dominio de la IA La Inteligencia Artificial será, sin dudas, el hilo conductor de todos los anuncios. Compañías como Nvidia, Intel y AMD presentarán procesadores diseñados específicamente para potenciar esta tecnología. Sin embargo, los gadgets tangibles son los que se roban el show. Entre las novedades más esperadas se destaca el Samsung Galaxy TriFold, un revolucionario celular plegable de dos bisagras y tres paneles, y la apuesta de Lenovo, que sorprenderá con un evento en la impresionante "Sphere" de la ciudad.