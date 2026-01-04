iPhone y Samsung lideran los 3 mejores teléfonos para creadores de contenido en 2026

Elegir un buen teléfono es clave para quienes viven de las redes sociales. Los teléfonos pensados para creadores de contenido marcaron un estándar muy alto en calidad de video y potencia de procesamiento. Modelos gama alta, como iPhone o Samsung ofrecen herramientas que facilitan el trabajo diario de cualquier influencer con resultados profesionales.

Apple domina el mercado con el iPhone 16 y su versión Pro El iPhone 16 Pro aparece como una opción preferida para los que necesitan rendimiento puro. Con el chip A18 Pro y una pantalla Super Retina XDR de 6,30 pulgadas, el equipo vuela a la hora de renderizar clips pesados. Además, tiene un aprovechamiento de pantalla del 91%, lo que significa que casi no tiene bordes y podés ver tus ediciones con total claridad.

image iPhone 16 Pro Max. Applesfera Por otro lado, el iPhone 16 estándar es un equipo de gama alta que no se queda atrás. Pesa apenas 170 gramos, lo que lo hace súper liviano para llevarlo de acá para allá mientras grabás contenido en la calle. Viene con un chip A18 y 8 GB de memoria RAM, una combinación que se la banca sin problemas frente a las aplicaciones más exigentes. Es un teléfono que no se traba y que ofrece una densidad de 460 píxeles por pulgada, asegurando que los colores de tus fotos se vean tal cual son en la realidad.

image iPhone 16: el modelo base innova en diseño y practicidad. Applesfera El Samsung Galaxy Z Flip7 y la vanguardia en tecnología móvil Si buscás algo distinto que te facilite la vida al momento de grabarte solo, el Samsung Galaxy Z Flip7 es el camino. Este plegable es furor entre los influencers porque se dobla y se apoya en cualquier lado, funcionando como su propio trípode. Pero no es solo facha; por dentro lleva el procesador Exynos 2500 y unos impresionantes 12 GB de memoria RAM, superando en este apartado a los equipos de Apple.

image Samsung Galaxy Z Flip7. Tech Radar Estos teléfonos gama alta de Samsung traen una pantalla AMOLED de 6,90 pulgadas cuando están abiertos, ofreciendo un espacio de trabajo gigante para cortar videos o retocar imágenes con precisión. Aunque es finito, con solo 6,5 mm de grosor cuando está desplegado, la potencia que tiene es asombrosa. Es un equipo que responde rápido y que permite usar varias aplicaciones al mismo tiempo sin que el sistema se ponga lento.