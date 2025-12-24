Importante falla de seguridad para teléfonos Apple: la actualización de iOS 26 es obligatoria

Si tenés un iPhone 11 o un modelo más nuevo, Apple ya no te ofrece parches para versiones amtiguas y pide pasar al sistema actual por seguridad.

La única forma de mantener tu iPhone seguro es saltar sí o sí al nuevo sistema operativo.

La empresa Apple tomó una decisión que afecta a millones de usuarios en todo el mundo. Desde hace unos días, los teléfonos que pueden correr iOS 26 ya no reciben actualizaciones de seguridad para la versión anterior, lo que deja a quienes no quieren cambiar de sistema en una posición bastante comprometida frente a posibles hackeos.

La seguridad de los iPhone ante nuevas amenazas El cambio de política de Apple se notó con el lanzamiento de la versión 26.2. Hasta hace poco, la empresa permitía que los usuarios se queden en el sistema operativo anterior recibiendo parches de seguridad básicos por un tiempo. Sin embargo, ahora los dueños de un iPhone 11 o modelos posteriores solo ven la opción de saltar a la versión más moderna si quieren estar protegidos.

image Los usuarios de iPhone 11 en adelante deben instalar la última versión para corregir fallas graves y evitar hackeos. Apple Esta movida no es casual. Según datos de expertos en ciberseguridad, se detectaron fallas críticas en WebKit —el motor de Safari— que ya están siendo aprovechadas por atacantes. Apple confirmó que estas vulnerabilidades, identificadas como CVE-2025-43529 y CVE-2025-14174, se usaron en "ataques muy sofisticados contra individuos específicos". Al no lanzar el parche 18.7.3 para los equipos modernos, la única salida para cerrar esa puerta es actualizar sí o sí.

Los usuarios de iPhone 11 en adelante deben instalar la última versión para corregir fallas graves. Actualmente, solo el iPhone XS, el XS Max y el XR —que no pueden instalar el nuevo sistema— tienen acceso a las mejoras de la rama vieja. Para el resto de la comunidad, Apple cortó el suministro y quitó incluso los trucos que permitían bajar parches mediante perfiles de prueba. Según analistas de Telemetry Deck, casi el 50% de los usuarios todavía no dio el salto, en parte por las dudas que genera el nuevo diseño visual "Liquid Glass".

¿Por qué actualizar ahora a iOS 26? Más allá de los parches contra espionaje, la nueva versión trae herramientas que buscan frenar estafas telefónicas y mensajes fraudulentos, un problema que viene creciendo fuerte en Argentina y otros países de la región. También suma defensas contra conexiones por cable peligrosas, algo clave si solés cargar el teléfono en lugares públicos como aeropuertos o terminales.