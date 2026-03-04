Apple lanza las nuevas MacBook Air con chip M5 y renueva su línea Pro

La empresa Apple anunció sus notebooks con procesadores M5. Llegan con más almacenamiento base, mayor velocidad de disco y precios más altos en dólares.

La compañía Apple presentó sus nuevas computadoras portátiles con el procesador M5. Estos equipos incluyen mejoras técnicas en la velocidad de lectura del disco sólido y el doble de almacenamiento inicial. Los pedidos anticipados arrancan hoy y los dispositivos llegan a los locales oficiales a partir de la semana que viene.

Apple anunció este martes su nueva generación de computadoras. El lanzamiento central es la MacBook Air con el flamante chip M5, que viene acompañada por renovadas MacBook Pro con los procesadores M5 Pro y M5 Max. Los usuarios pueden reservar estos equipos desde el 4 de marzo, y la venta en locales físicos empieza el 11 de marzo.

Apple Macbook Air 2026 MacBook Air 2026: la nueva notebook de Apple mantiene su diseño liviano pero mejora su potencia interna. Apple La nueva MacBook Air trae 512 GB de almacenamiento base. Esto es el doble de espacio que tenía el modelo con M4. También permite configurar hasta 4 TB de almacenamiento total, superando los 2 TB de la versión anterior. Según datos de la empresa, el disco SSD es el doble de rápido en lectura y escritura comparado con la generación previa. Además, el equipo soporta Wi-Fi 7 y Bluetooth 6 para mejorar la conectividad inalámbrica.

El salto al chip M5 en la MacBook Air Claro que estas mejoras técnicas tienen un impacto en el costo. La versión de 13 pulgadas arranca ahora en 1.099 dólares, mientras que la de 15 pulgadas se va a los 1.299 dólares. Es un aumento de 100 dólares respecto al modelo base anterior. Para el que busca una notebook liviana y rápida, la propuesta es sólida, aunque el precio subió un escalón. La marca asegura que estas máquinas son ideales para tareas de oficina y diseño, donde la velocidad del disco se nota al toque al abrir archivos pesados.

Potencia extrema en las versiones Pro Lanzamiento de la Macbook Pro M5 Por el lado de las MacBook Pro, la renovación es total en los chips de alto rendimiento. Los modelos M5 Pro y M5 Max traen una CPU de 18 núcleos. El M5 Pro cuenta con una GPU de hasta 20 núcleos, mientras que el M5 Max llega hasta los 40 núcleos de procesamiento gráfico. El almacenamiento base en esta línea también pegó un salto: ahora empiezan en 1 TB en lugar de los 512 GB habituales. Esto sirve para que los editores de video no se queden cortos de entrada.