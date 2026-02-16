MacBook económico: Apple prepara una notebook barata para marzo

El mercado de las computadoras portátiles espera un movimiento fuerte por parte de Apple para el próximo mes de marzo. La empresa planea lanzar una MacBook económica que busca atraer a estudiantes y empresas con un diseño vibrante, dejando de lado los tonos clásicos para sumar opciones más llamativas.

Según informó Mark Gurman en su último reporte para Bloomberg, la compañía estuvo probando una paleta de colores que incluye amarillo claro, verde, azul y rosa. Si bien no es seguro que todos estos tonos lleguen a la versión final, queda claro que Apple quiere repetir la fórmula que ya usó con la iMac en 2024. También se mantendrían el plateado y el gris oscuro para los que prefieren algo más sobrio, pero la idea es captar al público joven que busca algo con más facha.

Macbook Air Apple prepara la versión económica de su MacBook. Shutterstock La estética y el hardware Apple para este año Para que este equipo no cueste una fortuna, Apple planea meter mano en los componentes internos. Los rumores indican que el dispositivo podría usar chips diseñados originalmente para teléfonos, como el A18 Pro que ya vimos en los modelos más potentes del iPhone. Esto permitiría bajar los costos de producción sin que la máquina pierda la agilidad necesaria para las tareas de todos los días, como navegar por internet, escribir o participar en videollamadas.

Un dato que alegra a los usuarios es que, a pesar de ser un modelo más barato, Apple no va a ratonear con los materiales exteriores. Gurman asegura que no van a usar plástico para la carcasa. En cambio, la empresa desarrolló un proceso de fabricación nuevo para crear carcasas de aluminio más baratas de producir. De esta manera, el equipo se siente premium al tacto y se la banca mejor frente a los golpes, algo fundamental para alguien que lo lleva y lo trae todo el tiempo.

Una notebook pensada para el bolsillo del estudiante El precio es, posiblemente, el punto que más ruido hace en el sector. Se estima que la nueva MacBook costará entre 699 y 799 dólares (superando los $900,000 pesos argentinos). Es un valor que lo pone a competir directamente con las máquinas de gama media de otras marcas y lo vuelve una opción muy lógica para el ámbito educativo. Para llegar a ese número, es probable que el equipo tenga menos puertos de conexión o una pantalla un poco más sencilla que la de los modelos Pro, pero sin descuidar el rendimiento general.