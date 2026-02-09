iPhone 18 Pro: se filtran los pocos cambios de diseño de Apple y las mejoras en la cámara profesional

Apple ya trabaja en su próxima generación de teléfonos. Según las últimas filtraciones, el iPhone 18 Pro no presentará cambios visuales de gran escala, ya que la compañía prefiere enfocarse en la potencia del procesador A20 y en optimizar el rendimiento de sus lentes para capturar mejores fotos.

El filtrador de Weibo, Fixed Focus Digital, asegura que el éxito del modelo actual hizo que desde Apple no tengan apuro por cambiar la facha del equipo. Apple suele estirar sus diseños por varios años, y como el cambio fuerte se dio hace poco, lo más probable es que veamos una estética muy parecida a la que está en los locales ahora mismo.

Según publica Forbes, la empresa se guarda las modificaciones más fuertes para el interior del dispositivo. El foco estará puesto en los nuevos chips A20 y A20 Pro, que prometen ser el corazón de la actualización. Además, se menciona que el sistema de enfriamiento por cámara de vapor podría llegar a todos los modelos de la familia para evitar que el aparato caliente.

Una cámara con apertura variable para el nuevo iPhone 18 Pro La novedad que más ruido hace entre los expertos es la llegada de una cámara principal con apertura variable. Es algo que Apple nunca hizo antes. Esta tecnología permite controlar cuánta luz entra al sensor de forma mecánica. Sirve para manejar mejor la profundidad de campo y lograr fotos con un fondo desenfocado más natural, sin depender tanto de lo que inventa el software.

iPhone 18 - Portada El diseño del iPhone 18 Pro mantendría la línea estética actual para priorizar las mejoras en los sensores internos. Imagen generada con IA También se habla de una mejora en el teleobjetivo. Aunque no tendría apertura variable, el sensor sería más grande para captar más luz. Esto ayuda un montón cuando sacás fotos en lugares oscuros o de noche, porque baja el ruido de la imagen y los colores salen más reales. Son ajustes técnicos que no se ven a simple vista pero que rinden a la hora de usar el equipo en situaciones difíciles.