Apple suelta malas noticias: el iPhone 18 mantendría el diseño actual

Filtraciones indican que el iPhone 18 no tendrá grandes cambios estéticos. Apple se enfocará en el estreno de los chips de 2 nanómetros para este año.

Los rumores sobre el próximo lanzamiento de Apple ya empezaron a circular con fuerza en las redes sociales. Todo indica que el iPhone 18 no presentará modificaciones visuales importantes respecto a la generación anterior, ya que la firma prefiere mantener una línea que ya demostró ser exitosa en ventas recientemente.

La información salió de MacRumors y de un filtrador conocido como "Fixed Focus Digital" en la red social Weibo. Según este usuario, como el modelo anterior tuvo una respuesta excelente por parte del público, en Cupertino no ven la necesidad de andar cambiando lo que ya funciona. La idea de Apple es repetir la fórmula estética y poner toda la energía en lo que hay debajo de la pantalla. En vez de retocar el aspecto exterior, la marca prefiere que los usuarios se fijen en el salto técnico que darán sus componentes internos.

Iphone 18 El modelo Pro de 2026 mantendrá el aspecto visual de su antecesor para centrar la atención en el rendimiento del chip A20. Shutterstock La potencia del nuevo procesador A20 en el iPhone 18 El gran protagonista de este año no será el chasis, sino el corazón del equipo. Se espera que los nuevos modelos estrenen los chips A20 y A20 Pro. Estos serían los primeros procesadores de la marca fabricados con tecnología de 2 nanómetros. Este cambio técnico no tiene mucha ciencia: permite meter más transistores en menos espacio, lo que da como resultado un teléfono que vuela y que consume mucha menos batería que los anteriores.

Este salto a los 2 nanómetros es el punto fuerte que la empresa usará para convencer a los compradores. En la historia de la marca, no es raro que mantengan el mismo diseño por dos o tres años seguidos. Ya pasó con el iPhone 12, 13 y 14, que eran casi iguales por fuera. Como el iPhone 17 Pro ya trajo un cambio de look marcado, lo más lógico es que la versión 18 siga ese mismo camino sin inventar nada raro en la carcasa.

Novedades en la cámara y el sistema iPhone 17 Pro Max Aunque por fuera se vea igual, el equipo Pro traerá varios ajustes en el hardware que los usuarios más exigentes van a notar al toque. Se espera que la Isla Dinámica sea un poco más chica para que moleste menos y que el sistema de control de cámara sea más simple de usar. Además, los modelos Pro y Pro Max incluirían un modem C2 y una cámara frontal de 24 megapíxeles para que las selfies salgan con mejor definición.