Apple estudia un iPhone plegable igualito al Galaxy Z Flip

Apple explora la creación de un nuevo iPhone con formato de almeja para completar su oferta con un teléfono plegable . Este proyecto, que todavía se encuentra en una etapa muy temprana dentro de los laboratorios de la empresa, busca ofrecer una alternativa más chica y cuadrada que se dobla al medio.

La noticia no es ningún misterio para quienes siguen de cerca los movimientos de la marca de la manzana. Mark Gurman de Bloomberg, el analista que suele tener información sobre lo que pasa adentro de las oficinas de la empresa estadounidense, soltó la primicia en su último boletín informativo. Según sus fuentes, Apple anda probando prototipos que se cierran como un espejo de maquillaje, un estilo muy parecido al que maneja la competencia desde hace un tiempo.

Aunque el primer equipo flexible de la firma llegaría recién en unos siete meses, el interés por una versión mini demuestra que los ingenieros no se conforman con un solo diseño. Gurman detalló que "ahora hay otro dispositivo plegable bajo consideración dentro de los laboratorios de Apple: un teléfono plegable cuadrado, estilo almeja". Si bien este producto no tiene su salida asegurada a las estanterías, la marca apuesta a que su primer lanzamiento flexible tenga el éxito necesario para habilitar otros formatos más adelante.

La idea de Apple es que los clientes busquen distintas opciones de tamaño, tal como sucede con los modelos planos que conocemos hoy. No es la primera vez que se escucha sobre un diseño tipo "flip". Ya en 2024 aparecieron reportes de prototipos similares, pero en aquel entonces los jefes prefirieron darle prioridad al modelo tipo tableta. Ese primer integrante de la familia, que está en gateras para este año, traería una pantalla exterior de 5,5 pulgadas y una interna de 7,8 pulgadas.

Este nuevo modelo cuadrado busca ser el compañero ideal para quienes priorizan la portabilidad. Al cerrarse, el equipo quedaría con un tamaño reducido que entra en cualquier bolsillo sin molestar. La empresa confía en que, una vez que el público se acostumbre a las pantallas que se doblan, la demanda por formas más variadas va a subir de forma natural .

Avances en la tecnología móvil y la competencia con Samsung

Saben que el mercado de los flexibles está creciendo y no quieren dejarle el campo libre a Samsung u otras marcas chinas. Gurman menciona que la firma también tiene un ojo puesto en aparatos más grandes. El año pasado se habló de una iPad plegable de 18 pulgadas, un fierro que podría costar unos 3.000 dólares. Ese precio indica que sería un iPhone pensado para profesionales que necesitan mucha potencia y espacio de trabajo.

Render Iphone plegABLE El prototipo conceptual del iPhone plegable con cierre vertical sería como los ZFlip de Samsung. Imagen generada con IA

Para que este teléfono plegable (estilo almeja) vea la luz, primero tienen que pasar varias pruebas de calidad exigentes. Apple es conocida por no largar nada hasta que no esté pulido al detalle. Los desafíos técnicos no son pocos: desde la durabilidad de la bisagra hasta lograr que el pliegue de la pantalla casi ni se note al tacto. Si logran resolver estos temas, el modelo compacto podría ser un éxito entre los usuarios que buscan comodidad.

¿Cuándo saldrá el iPhone Plegable?

Por ahora el proyecto está verde y toca esperar. El modelo tipo libro está muy cerca de debutar y será el encargado de medir la temperatura del mercado. Si la respuesta de la gente es buena, es muy probable que el equipo pequeño reciba luz verde para entrar en producción masiva. Por el momento, son solo planes y pruebas de laboratorio que nos dejan ver hacia dónde va el diseño de la manzana en los años que vienen.