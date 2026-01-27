Canjeá tu celular y pagá menos: así funciona el plan de Samsung en Argentina durante 2026
Samsung mantiene en Argentina un sistema de recambio que permite entregar un dispositivo usado como parte del pago y recibir un reintegro posterior.
Cambiar el celular puede ser menos traumático para el bolsillo si se aprovechan programas de recambio. En Argentina, Samsung sostiene una modalidad de canje que acepta equipos de distintas marcas y permite usarlos como parte del pago para comprar tecnología nueva.
La mecánica se gestiona desde los canales oficiales y apunta a simplificar el salto a un modelo más reciente sin depender de reventa entre particulares.
Qué incluye el canje y a quién le sirve
La propuesta no se limita a smartphones: también puede aplicarse a tablets, notebooks y otros productos, según disponibilidad y condiciones vigentes. El usuario puede entregar hasta dos dispositivos en una misma operación, siempre que el sistema los admita al momento de la compra. Para 2026, las bases online informan vigencia dentro del país, con excepción de Tierra del Fuego, un dato a tener en cuenta antes de iniciar la gestión.
El circuito comienza en la tienda digital de Samsung Argentina: primero se elige el producto nuevo y luego se completa la cotización del canje con datos del equipo usado. En esa instancia se declara el estado de funcionamiento y la condición general. La compra se paga de manera completa y, una vez que el pedido llega a destino, el equipo de Samsung se comunica para validar la información y coordinar la entrega del dispositivo que se deja como parte de pago.
Cuándo se acredita el beneficio y qué puede cambiar el monto
El punto clave es la verificación: si el estado real coincide con lo informado durante la cotización, el reintegro se procesa sobre el mismo medio de pago utilizado. Los plazos pueden variar, pero la referencia habitual es que la acreditación llegue dentro de un rango aproximado de 10 a 15 días después de completada la entrega y validación. Si el evaluador detecta diferencias frente a lo declarado, el valor asignado puede reducirse.
Antes de preparar el paquete, conviene revisar requisitos básicos. El dispositivo debe encender y responder bien: pantalla operativa, botones funcionales y batería en condiciones razonables de uso. También pueden aceptarse equipos con marcas visibles en el display si no hay roturas, aunque la cotización se ajusta según el caso. Para evitar contratiempos, se recomienda hacer respaldo de fotos y archivos, quitar claves o bloqueos, restaurar el teléfono a valores de fábrica y retirar SIM y tarjeta de memoria. Las páginas oficiales del programa reúnen detalles y listados de modelos habilitados.
En la práctica, este tipo de plan funciona mejor cuando se lo usa con estrategia: leer el aviso del producto elegido, completar la declaración del equipo con honestidad y dejar evidencia del estado (por ejemplo, fotos del teléfono encendido y del frente del display) puede ahorrar discusiones posteriores. Si el objetivo es renovar en 2026, lo más importante es iniciar todo por canales oficiales, seguir el flujo de cotización y entrega, y no saltear los pasos de seguridad de datos personales antes de entregar el usado.