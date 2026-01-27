Canjeá tu celular y pagá menos: así funciona el plan de Samsung en Argentina durante 2026

Samsung mantiene en Argentina un sistema de recambio que permite entregar un dispositivo usado como parte del pago y recibir un reintegro posterior.

Cambiar el celular puede ser menos traumático para el bolsillo si se aprovechan programas de recambio. En Argentina, Samsung sostiene una modalidad de canje que acepta equipos de distintas marcas y permite usarlos como parte del pago para comprar tecnología nueva.

La mecánica se gestiona desde los canales oficiales y apunta a simplificar el salto a un modelo más reciente sin depender de reventa entre particulares.

Qué incluye el canje y a quién le sirve La propuesta no se limita a smartphones: también puede aplicarse a tablets, notebooks y otros productos, según disponibilidad y condiciones vigentes. El usuario puede entregar hasta dos dispositivos en una misma operación, siempre que el sistema los admita al momento de la compra. Para 2026, las bases online informan vigencia dentro del país, con excepción de Tierra del Fuego, un dato a tener en cuenta antes de iniciar la gestión.

celulares baja de aranceles precios (14) Alf Ponce Mercado / MDZ El circuito comienza en la tienda digital de Samsung Argentina: primero se elige el producto nuevo y luego se completa la cotización del canje con datos del equipo usado. En esa instancia se declara el estado de funcionamiento y la condición general. La compra se paga de manera completa y, una vez que el pedido llega a destino, el equipo de Samsung se comunica para validar la información y coordinar la entrega del dispositivo que se deja como parte de pago.

Cuándo se acredita el beneficio y qué puede cambiar el monto El punto clave es la verificación: si el estado real coincide con lo informado durante la cotización, el reintegro se procesa sobre el mismo medio de pago utilizado. Los plazos pueden variar, pero la referencia habitual es que la acreditación llegue dentro de un rango aproximado de 10 a 15 días después de completada la entrega y validación. Si el evaluador detecta diferencias frente a lo declarado, el valor asignado puede reducirse.