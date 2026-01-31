iPhone 17 Pro a precio de locura en Walmart: estrena el color Naranja Cósmico con descuento histórico

Aprovecha esta oferta para conseguir el color en tendencia y que está agotado en la mayoría de las tiendas.

El iPhone 17 Pro es uno de los últimos lanzamientos de Apple y todos están buscando el modelo de color Naranja Cósmico. Si tú eres uno de ellos, te contamos que Walmart tiene una oferta de tiempo limitado exclusiva en su página web con la que podrás ahorrar 2319 pesos mexicanos.

El modelo naranja es uno de los más codiciados y costosos. Su precio regular es de 29999, pero con esta oferta podrás conseguirlo por solo 27680 pesos mexicanos. Además, incluye un plan de pago de hasta 12 meses sin interés de 2306.67 pesos con algunas tarjetas, entrega sin costo y garantía.

Iphone 18 La oferta de Walmart por tiempo limitado. Archivo Las características de este iPhone El sistema de cámara es lo que más ha llamado la atención de este modelo. En la parte trasera, sus cámaras son de 48MP con 8x de zoom óptico, lo que te permite capturar, recortar o ampliar una imagen sin que se vea borrosa. En cambio, la cámara frontal es de 18 MP y ofrece selfies de calidad profesional.

El diseño de este celular también ha sorprendido al público. Su carcasa es de Ceramic Shield, que lo hace más resistente a los rayones y roturas. Pero la novedad es que integraron el nuevo Ceramic Shield 2 en el frente para proteger la pantalla, convirtiendo a este modelo en uno de los más seguros de la marca.