Buenas noticias para usuarios Apple: el iPhone 18 escondería el Face ID debajo de la pantalla

Estamos en el momento del año donde se cierran los diseños finales de los próximos equipos de Apple . Una filtración reciente respalda lo que se venía diciendo: el iPhone 18 contaría con reconocimiento facial ubicado debajo del panel, eliminando obstrucciones visuales en la pantalla.

La información llega desde la red social china Weibo , donde el reconocido filtrador " Smart Pikachu" confirmó el dato este fin de semana. Según esta fuente, que suele tener buena data sobre la cadena de suministros, la empresa planea usar "paneles de vidrio micro-transparentes". Esta tecnología permite que los sensores funcionen correctamente sin necesidad de hacer un recorte negro en el vidrio, como pasa ahora.

Este cambio es importante porque modificaría la cara del teléfono Apple tal como la conocemos. Al mover los componentes físicos debajo del display, se espera que la famosa "Isla Dinámica" se achique bastante o cambie de forma. Esto daría más espacio libre para ver contenido, algo que los usuarios reclaman hace tiempo.

Aunque el reporte habla de la serie en general, los analistas del mercado creen que esta novedad no será para todos. Los rumores previos indican que esta tecnología de Apple estaría reservada inicialmente para los modelos más caros: el iPhone 18 Pro, el Pro Max y el tan esperado modelo plegable.

Todavía no está claro si la versión base o el posible iPhone Air 2 recibirán esta mejora de entrada. Mover los materiales del escáner facial debajo de la pantalla es un proceso costoso y complejo, por lo que es probable que las versiones más económicas mantengan el diseño actual por un tiempo más.

image El sensor de reconocimiento facial estará por debajo de la pantalla. Andro4All

Otro punto interesante que surge de estas filtraciones es el calendario de lanzamientos. Se dice que la gama alta (Pro y plegable) saldría en el otoño de 2026, como es costumbre. Sin embargo, los modelos base y Air podrían demorarse hasta principios de 2027.

Un estrategia de desarrollo frente a la competencia

Esta estrategia escalonada le daría a la compañía más tiempo para decidir qué materiales usa en cada equipo. Si la producción de los nuevos paneles micro-transparentes resulta complicada o hay escasez, tener unos meses de diferencia entre los lanzamientos ayudaría a que la tecnología madure y, quizás, llegue a toda la línea completa más adelante.

Por ahora, todo apunta a que el Face ID invisible será la gran estrella del marketing para el año que viene. Si se confirma, estaríamos ante el cambio estético más grande en el frente del iPhone desde que apareció el "notch" en el modelo X. Resta esperar para ver si la fabricación masiva logra cumplir con estas expectativas técnicas.