Quickdrop y la nueva jugada de Google: compatibilidad con AirDrop pero sin el permiso de Apple

Los Pixel 10 ya pueden intercambiar archivos con dispositivos Apple gracias a quickdrop , una función que Google desarrolló por su cuenta y sin el aval. La novedad abre un nuevo capítulo en la pelea por la interoperabilidad, donde cada avance genera entusiasmo entre usuarios y tensión entre gigantes.

Google confirmó que Quick Share, su sistema de envío directo en Android, ahora permite transferencias hacia y desde iPhone, iPad y Mac utilizando el mismo canal que emplea AirDrop . El mecanismo funciona cuando el equipo de Apple activa el modo “Todos durante 10 minutos”. En ese momento, el Pixel detecta el dispositivo cercano, el usuario acepta la solicitud y la conexión se establece sin intermediarios ni carga en servidores externos.

“Lo hemos logrado con nuestra propia implementación”, señalaron desde Google, dejando claro que Apple no participó del desarrollo. Según trascendió, la solución se basa en ingeniería inversa sobre AWDL , la tecnología propietaria que sostiene AirDrop, pero que utiliza componentes estandarizados como Bluetooth y Wi-Fi Direct. Ese detalle hace que sea técnicamente posible agregar compatibilidad sin autorización de Apple.

Para elevar la seguridad, la empresa creó la implementación en Rust, un lenguaje conocido por reducir errores comunes. Además, contrató a la firma independiente NetSPI para auditar el proceso. Su dictamen fue alentador: el sistema es “notablemente más robusto” que alternativas previas del mercado.

Pese al entusiasmo, el futuro es incierto. Apple podría bloquear este funcionamiento, algo que ya pasó con otras iniciativas basadas en ingeniería inversa. En 2023 cerró el acceso de Beeper, la app que permitía usar iMessage en Android. Sin embargo, la situación actual es distinta: Google tiene mucho más peso y existe un clima regulatorio menos tolerante a los bloqueos entre plataformas.

Por ahora, la compatibilidad solo funciona con el modo “Todos durante 10 minutos” de AirDrop, una opción menos cómoda que “Solo contactos”. Google afirmó estar dispuesta a dialogar con Apple para habilitar ese modo más privado si se da la oportunidad, aunque por ahora no hubo señales desde Cupertino.

El despliegue arranca exclusivamente en los Pixel 10, pero la empresa prometió llevar la función a más teléfonos Android en los próximos meses. Si logra sostener esta interoperabilidad, se desarma una de las barreras más comentadas por quienes viven entre ambos ecosistemas: la dificultad para compartir archivos sin recurrir a soluciones externas.

image Nuevo Android "Airdrop". Imagen extraída de la Web

En este contexto, algunos analistas destacan que la movida puede presionar a Apple justo cuando enfrenta cuestionamientos regulatorios en Europa y Estados Unidos. Si decide cortar el acceso, enfrentará nuevas críticas sobre prácticas monopólicas; si permite que siga funcionando, perderá parte del control de su jardín vallado.

Todo apunta a que habrá novedades en breve. El intercambio de archivos, algo tan simple para el usuario común, volvió a quedar en el centro del debate entre dos gigantes que pocas veces se dan tregua.