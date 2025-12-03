Código rojo en OpenAI: Sam Altman frena todo para intentar alcanzar a Google

La compañía liderada por Sam Altman puso el freno de mano y declaró la emergencia interna. OpenAI busca recuperar terreno tras verse superada por Google.

Sam Altman tuvo que declarar la emergencia en OpenAI para enfocar todos los recursos en mejorar la tecnología frente al avance de Gemini.

Google pasó al frente y dejó a todos con la boca abierta. Los últimos test muestran que su tecnología rinde mejor, lo que obligó a activar la alarma. Por eso, OpenAI decidió congelar sus planes de marketing para centrarse en mejorar su producto y no quedar atrás.

La situación puertas adentro es crítica. Según informan desde Windows Central, Sam Altman declaró un "código rojo". La orden es tajante: se terminaron los lanzamientos menores y las funciones "de relleno". Ahora, todos los cañones apuntan a mejorar la ingeniería de base. El objetivo es sobrevivir a la embestida que llega desde Mountain View, donde Google parece haber dado en la tecla con sus últimos avances.

Pruebas de rendimiento de Gemini 3 image Gemini: desde el lanzamiento de su nueva versión acapara usuarios. Google Blog Los datos duros son los que mandan. Las pruebas de rendimiento confirman que Gemini 3 supera a las versiones actuales de GPT en la generación de texto, y su motor visual también le gana a DALL-E. En las oficinas de la empresa se respira un aire de preocupación. Saben que si pierden la competencia tech de ser "los más inteligentes" del mercado, su producto pierde mucho valor ante los usuarios.

Este cambio de escenario le pega de lleno al socio principal de Altman. Copilot, la herramienta de Microsoft, funciona sobre la tecnología de GPT. Al ver que este motor empieza a quedar segundo, en la empresa fundada por Bill Gates ya estarían armando un plan B.

Parece lógico que los ingenieros de Redmond quieran desarrollar modelos propios para dejar de depender exclusivamente de un motor externo que está perdiendo fuerza. Además, el costo de mantener estos sistemas es altísimo, y si no son los mejores, la cuenta no cierra.