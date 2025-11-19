Google presenta Gemini 3, su IA multimodal para texto, imagen y vídeo

Google presentó hoy Gemini 3, su nuevo modelo de inteligencia artificial multimodal capaz de procesar texto, imágenes, audio y vídeo al mismo tiempo. La empresa dijo que es su herramienta más avanzada y que permitirá experiencias interactivas y de razonamiento complejo para usuarios y desarrolladores.

Gemini 3 y capacidades multimodales "Gemini 3 combina distintas fuentes de información para resolver tareas complejas" dice Koray Kavukcuoglu, jefe de IA de Google. "Gemini 3 combina distintas fuentes de información para resolver tareas complejas" dice Koray Kavukcuoglu, jefe de IA de Google.

La compañía informó que la app Gemini tiene 650 millones de usuarios mensuales y que más de 2.000 millones acceden a capacidades de Gemini a través del buscador. Sundar Pichai, CEO de Google y Alphabet, afirmó que el modelo comprende “profundidad y matices” y que ahora la IA puede “leer el ambiente”, no solo texto e imágenes.

El lanzamiento incluye varias opciones: Gemini 3 Pro, disponible desde el primer día; Gemini 3 Deep Think, que llegará para suscriptores de Google AI Ultra; y herramientas integradas en AI Mode, AI Studio, Vertex AI y la nueva plataforma de agentes Google Antigravity. Google también anunció un año gratuito de Google AI Pro para estudiantes universitarios de Estados Unidos.

Rendimiento y pruebas públicas Gemini 3 Pro, actualizaciones en la IA Gemini 3 Pro. Gemini 3 Pro obtuvo 1.501 puntos en la clasificación de LMArena, 50 ELO por encima de la generación anterior, según la compañía. En pruebas específicas, alcanzó 91,9% en GPQA Diamond y 81% en MMMU-Pro para tareas multimodales. La empresa tech destacó además avances en matemáticas y en evaluaciones de razonamiento, y aseguró que el modelo produce visualizaciones y código con mayor fidelidad.