Google Maps integra la IA Gemini para navegación por voz

Google Maps integrará de forma directa Gemini , la inteligencia artificial de Google , para transformar la experiencia de navegación. Esta actualización reemplazará al Asistente de Google en Android e iOS, ofreciendo comandos de voz más naturales y respuestas instantáneas mientras el usuario conduce.

La incorporación de Gemini convierte a Google Maps en un asistente de viaje interactivo. Los conductores podrán consultar por voz desde la disponibilidad de estacionamientos hasta la ubicación de cargadores eléctricos, restaurantes o estaciones de servicio cercanas, sin salir del modo de conducción.

Según Google , esta versión permitirá también reportar incidencias de tráfico con frases simples como “Veo un accidente” o “Hay una inundación”. La IA procesará la información y la compartirá automáticamente con otros usuarios, mejorando la seguridad y la actualización de datos en tiempo real.

Las respuestas aparecerán en la parte inferior de la pantalla con tarjetas de acción rápida, que permitirán añadir paradas, llamar a negocios o expandir detalles del recorrido. Esta función busca reducir distracciones y optimizar la organización del viaje con una sola orden de voz.

La llegada de Gemini extiende la integración con otras aplicaciones del ecosistema Google. Los usuarios podrán pedirle al asistente que agende eventos, resuma correos electrónicos, comparta la hora estimada de llegada o informe resultados deportivos mientras conduce, sin perder el contexto de la ruta.

Una novedad destacada es la capacidad de gestionar peticiones encadenadas, algo que el Asistente de Google no podía hacer. Esto permite, por ejemplo, seleccionar un restaurante según el tipo de comida, el presupuesto y la distancia, y luego agregarlo automáticamente al trayecto.

El soporte para Android Auto se sumará en las próximas semanas, garantizando una experiencia unificada en vehículos compatibles. Google confirmó que la actualización se lanzará de forma progresiva en todos los mercados donde opera el servicio.

Herramientas poco conocidas de Google Maps

image Google integra la IA Gemini en Maps. Google Blog

Además de la nueva función impulsada por IA, Google Maps ofrece herramientas útiles que muchos usuarios desconocen. Una de ellas es la descarga de mapas sin conexión, ideal para zonas sin cobertura de red. Otra es la creación de listas personalizadas de lugares, que facilita la planificación de viajes o salidas grupales.

La aplicación también permite ver en tiempo real la ocupación de comercios y el tráfico, e incluye una cronología con el registro de lugares visitados y rutas recorridas. Estas opciones mejoran la planificación diaria y ayudan a aprovechar al máximo las capacidades de la plataforma.