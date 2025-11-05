Gemini: paso a paso para restaurar el antiguo retrato familiar con IA y convertirlo en una fotografía digital

La inteligencia artificial de Google te permite recuperar esa foto gastada y devolverla a la vida. Es fácil y gratis.

Las fotografías no duran para siempre. El paso del tiempo tiende a borrar los rostros y difuminar paisajes que más adoramos. Por suerte, la inteligencia artificial (IA) llegó para que puedas recuperar todos esos momentos con una calidad única, devolviendo la nitidez y encanto a tus retratos.

Una de las IA que ganan terreno en la generación de imágenes es Gemini (Google) con su herramienta Nano banana que te permite crear en pocos pasos y gratis. Solo tienes que escribir un prompt (una indicación) detallada solicitándolo que convierta la foto compartida en una versión nueva y nítida para presentar en un retrato.

foto gemini ia Recupera tus fotos con Gemini. Archivo. Paso a paso para recuperar tu fotografía con Gemini El primer paso es contar con la fotografía en formato digital. Si no la tienes puedes escanearla con alguna aplicación del móvil. Luego ve a Gemini y selecciona Nano Banana (con ícono de una banana) en la barra de herramientas de abajo. Comparte la fotografía que quieres restaurar desde tus archivos.

Escribe el prompt describiendo todo lo que quieres para la fotografía. Por ejemplo: “Haz de cuenta que eres un fotógrafo profesional con habilidades digitales y restaura la fotografía que te compartí. Agrégale colores, nitidez y cambia el tamaño para que pueda ponerla dentro de un retrato de … x …”.