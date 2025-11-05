Biodescodificación: el significado emocional que esconde el origen de la diabetes

La biodescodificación es una corriente que busca el significado de las enfermedades y la sanación a través de las emociones.

La biodescodificación interpreta a la diabetes como un problema profundo de “mala alimentación afectiva”. De alguna manera se relaciona con la incapacidad de aceptar la ternura y el amor. Esta corriente busca sanar las enfermedades a través de las emociones.

Biodescodificación El azúcar en sangre y la glucosa son las principales fuentes de energía del cuerpo y la insulina es la llave que permite la entrada en las células. La biodescodificación señala que el azúcar es el símbolo universal de la dulzura, el afecto y el amor en la vida de las personas. Es por eso que bajo esa mirada la diabetes refleja un problema biológico con esa dulzura.

biodescodificacion Biodescodificación. Las emociones impactan en el cuerpo. Para la biodescodificación, esta enfermedad se relaciona con un "afán no reconocido de realización amorosa" que a su vez choca con una profunda "resistencia" o incapacidad para abrirse y recibir ese amor.

Expertos en estos temas como Louise L. Hay relacionan esta enfermedad con una "nostalgia de lo que pudo haber sido", una gran necesidad de control y la ausencia de dulzura en la vida.

Por otra parte, la biodescodificación encuentra un significado según el tipo de diabetes asociado con las áreas del cerebro y conceptos de resistencia. También este problema se relaciona con un sentimiento de soledad y algunos señalan que la diabetes puede relacionarse con las migraciones.