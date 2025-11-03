Presenta:

Limpieza: el truco infalible para dejar las botellas de vidrio impecables

La limpieza de las botellas es necesaria para volverlas a usar. Arroz y bicarbonato de sodio son la clave del éxito.

Agus Ruiz

La mejor forma de dejarlas impecables.&nbsp;

La limpieza de las botellas de vidrio generalmente es difícil y nadie le presta mucha atención. Sin embargo, es importante higienizar y desinfectar para poder volver a usarlas. Existe un truco casero sencillo y que da buenos resultados muy rápidamente.

Limpieza de botellas

El secreto de esta limpieza reside en usar elementos abrasivos naturales que cuando se agitan actúan como si el envase tuviera muchos cepillos dentro. Se trata de un limpiador natural muy fácil de preparar

Ingredientes

Un puñado de arroz crudo.

Una cucharada de bicarbonato de sodio

Un poco de agua o vinagre blanco.

arroz.jpg
El arroz es clave para esta limpieza.&nbsp;

En primer lugar se coloca el puñado de arroz crudo en el interior del envase y la cucharada de bicarbonato de sodio dentro de la botella de vidrio que está sucia. Luego se añade el líquido hasta cubrir el fondo de la botella y humedecer la mezcla.

Para que la limpieza sea más profunda se puede reemplazar el agua por vinagre incoloro porque ayudará a disolver la grasa, el sarro y potenciará el brillo.

Luego hay que tapar la botella y agitar enérgicamente durante uno o dos minutos. Asegurarse de mover la mezcla para que los ingredientes cubran el fondo y todas las paredes internas. Luego tirar la mezcla sucia y enjuagar con abundante agua limpia.

