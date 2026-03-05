Limpieza: el error que arruina la pantalla del televisor en casa

Cómo limpiar tu televisor sin dañar la pantalla. El método simple para dejar tu televisor sin manchas.

La pantalla también se ensucia. Polvo, huellas y pequeñas salpicaduras se acumulan sobre el televisor con el paso de los días. Muchos limpian el aparato con productos de vidrio, pero ese hábito genera daños en la superficie. Expertos en cuidado del hogar explican que la limpieza correcta exige métodos simples y suaves.

El consejo para la limpieza de la pantalla Los televisores actuales no tienen un cristal común. La pantalla está formada por varias capas finas que protegen los paneles internos. Un químico fuerte arruina esa protección.

Con este truco podrás limpiar la pantalla de tu televisor sin dañarla Foto: Shutterstock Con este truco podrás limpiar la pantalla de tu televisor sin dañarla Foto: Shutterstock Uno de los errores más repetidos consiste en usar limpiavidrios. Ese producto contiene sustancias que afectan el recubrimiento de la pantalla. Con el tiempo aparecen manchas o zonas opacas. El especialista en mantenimiento del hogar Diego Fernández, conocido en redes como renovandoconideas, advierte sobre ese problema. Su recomendación se basa en una limpieza suave y sin productos agresivos.

El primer paso consiste en retirar el polvo. Para esa tarea basta un paño de microfibra seco. Ese material atrapa partículas sin rayar la superficie. Luego llega la limpieza de manchas. El paño debe tener apenas humedad. El agua nunca debe caer directo sobre la pantalla. El movimiento del paño debe ser suave y sin presión. La superficie del televisor es delicada y no tolera fricción fuerte.