La serie que muestra a Pablo Escobar como nunca antes: mira el tráiler

La historia de Pablo Escobar vuelve a la pantalla, pero esta vez cambia todo. La serie Dear Killer Nannies cuenta el mundo del narcotráfico desde los ojos de su hijo , Juan Pablo Escobar. El tráiler ya circula y deja una sensación clara: no es otra serie más, es una mirada íntima y dura.

La serie se centra en la niñez y adolescencia de Juan Pablo, también conocido como Sebastián Marroquín. No sigue el camino típico del ascenso criminal. Se mete en la vida de un chico que crece entre lujos, pero rodeado de violencia constante.

El detalle que impacta está en el título. Los “cuidadores” del niño eran sicarios del cartel. Hombres armados que cumplían el rol de niñeras. Esa convivencia marcó su infancia y define la serie .

El propio Juan Pablo participa en el proyecto. No solo aporta su historia, también es cocreador. La serie busca mostrar lo que nunca se vio: el costo real de crecer dentro de uno de los imperios criminales más temidos.

El actor John Leguizamo interpreta a Escobar. Su transformación ya genera conversación. El elenco incluye distintas etapas del hijo, desde su niñez hasta la adolescencia.

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El estreno ya es un hecho. La serie llegó el 1 de abril de 2026 a plataformas como Disney+ en Latinoamérica y Hulu en Estados Unidos. Son ocho episodios que mezclan drama, tensión y una mirada más humana del conflicto.

El enfoque es claro. No glorifica el crimen. Muestra la pérdida de inocencia, el miedo constante y el peso de un apellido que marcó la historia. La voz del hijo funciona como guía y también como una forma de entender lo vivido.